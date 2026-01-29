Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Σταντάρ για Σαχαμπό - Στο 1,5 εκατ. ευρώ το deal»

Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, ΑΕΚ και Σταντάρ Λιέγης ήρθαν σε οριστική συμφωνία για τον 20χρονο χαφ, με το deal να κλείνει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ  

Σαχαμπό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το θέμα της απόκτησης του Χακίμ Σαχαμπό από την ΑΕΚ!

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Kevin Sauvage, η «Ένωση» φέρεται πως ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του 20χρονου χαφ από τη Ρουάντα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, το deal ανάμεσα στους δύο συλλόγους «έκλεισε» στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκουν στο πρόσωπο του νεαρού μέσου όλα τα στοιχεία που έψαχναν για την ενίσχυσή τους στη θέση του αμυντικού χαφ.

Ο Σαχαμπό έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες από πατέρα από το Μπουρουντί και μητέρα από τη Ρουάντα, ωστόσο έχει επιλέξει να παίζει με την εθνική Ρουάντας έχοντας ήδη 9 εμφανίσεις. Πέρασε από την δεύτερη ομάδα της Λιλ, ενώ το 2022 πήγε στη Σταντάρ Λιέγης, η οποία στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν τον έδωσε δανεικό στην Μπέρσοτ, όπου είχε 15 συμμετοχές και 1 ασίστ.

Φέτος έχει 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 21 Νοεμβρίου, καθώς έκτοτε ήταν για δύο ματς στον πάγκο και στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.

Στο παρελθόν είχε βρεθεί στο στόχαστρο ομάδων όπως η Αταλάντα, η Μπολόνια και η Λέστερ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark