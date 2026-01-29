«Οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Σταντάρ για Σαχαμπό - Στο 1,5 εκατ. ευρώ το deal»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το θέμα της απόκτησης του Χακίμ Σαχαμπό από την ΑΕΚ!

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Kevin Sauvage, η «Ένωση» φέρεται πως ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του 20χρονου χαφ από τη Ρουάντα.

Μάλιστα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, το deal ανάμεσα στους δύο συλλόγους «έκλεισε» στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκουν στο πρόσωπο του νεαρού μέσου όλα τα στοιχεία που έψαχναν για την ενίσχυσή τους στη θέση του αμυντικού χαφ.

Ο Σαχαμπό έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες από πατέρα από το Μπουρουντί και μητέρα από τη Ρουάντα, ωστόσο έχει επιλέξει να παίζει με την εθνική Ρουάντας έχοντας ήδη 9 εμφανίσεις. Πέρασε από την δεύτερη ομάδα της Λιλ, ενώ το 2022 πήγε στη Σταντάρ Λιέγης, η οποία στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν τον έδωσε δανεικό στην Μπέρσοτ, όπου είχε 15 συμμετοχές και 1 ασίστ.

Φέτος έχει 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 21 Νοεμβρίου, καθώς έκτοτε ήταν για δύο ματς στον πάγκο και στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.

Στο παρελθόν είχε βρεθεί στο στόχαστρο ομάδων όπως η Αταλάντα, η Μπολόνια και η Λέστερ.

✅️ Accord conclu entre le @Standard_RSCL et @AEK_FC_OFFICIAL pour le transfert de Hakim Sahabo.



💶 Les 🔴⚪️ vont récupérer 1,5M€ dans l'opération. @sudinfo_be https://t.co/jveMIBP2no — Kevin Sauvage (@KevSauvage) January 29, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.