Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Στο γήπεδο της Τούμπας οδηγήθηκαν οι σοροί των επτά νεαρών φιλάθλων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας στη Λυών για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ.

Oι φίλοι της ομάδας κατέκλυσαν το γήπεδο και σε έντονη συναισθηματική φόρτιση τίμησαν τους νεκρούς με όλη την πόλη να πενθεί για την τραγωδία.

Το C-130 που μετέφερε τις σορούς στη χώρα μας, έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από τη Ρουμανία περίπου στις 18:00.

Σημειώνεται ότι το C-130 αναχώρησε νωρίτερα από την Τιμισοάρα γύρω στις 16:30.

Πομπή από 100 μηχανάκια έσπευσε στο αεροδρόμιο για να συνοδεύσει τις σορούς των επτά αδικοχαμένων νέων στην Τούμπα.

Bαρύ κλίμα και αυξημένη κινητικότητα επικράτησαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Οι επτά σοροί, έφτασαν στο στάδιο της ομάδας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Τα «αετόπουλα» αποχαιρέτησαν τους αδικοχαμένους νέους με κόρνες και συνθήματα όπως «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ενώ πυρσοί έκαναν «τη νύχτα μέρα».

Στην Τούμπα διοργάνωσαν εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των επτά.

Ενδεικτικά, φίλαθλοι εντός του γηπέδου άναψαν καντηλάκια και κεριά εις μνήμην των παιδιών.

Oι νεκροφόρες, έκαναν τον γύρο του σταδίου ενώ στη συνέχεια στάθηκαν μπροστά στη Θύρα 4 όπου και περίμεναν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Έντονο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση σε αρκετά πρόσωπα, συνέθεσαν το σκηνικό άμα τη εμφάνιση των νεκροφόρων, οι οποίες πέρασαν από το στάδιο και συνέχισαν την πορεία τους για να βρεθούν οι κεκοιμημένοι με τις οικογένειές τους.

Αύριο και το Σάββατο (31/1), όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, θα γίνουν οι κηδείες των θυμάτων, σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Ημαθία.

Σημειώνεται πως λίγο πριν από την αναχώρηση των σορών τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Η συγκλονιστική εικόνα με τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα

Μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι 2 από τους 3 τραυματίες

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 13:00 προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ερχόμενο από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, επαναπατρίζοντας στην Ελλάδα τους δύο από τους τρεις τραυματίες της φονικής σύγκρουσης στη Ρουμανία. Η πτήση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» διήρκεσε περίπου 3 ώρες.

Oι δύο τραυματίες έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις και νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο τους υποδέχτηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος που ήταν ο πιο ελαφρά τραυματισμένος πήρε εξιτήριο χθες και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον 20χρονο που έχει τραυματισθεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Γεωργιάδης: «Παρουσίασε επιπλοκές ο τρίτος ασθενής και χειρουργήθηκε»

Για την κατάσταση του τρίτου πολυτραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ, που χειρουργήθηκε επιτυχώς μετά από τα κατάγματα που υπέστη σε αυχένα και σπονδυλική στήλη, μίλησε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι θα αναχωρήσει με ασφάλεια για την Ελλάδα όταν θα δώσουν έγκριση οι γιατροί.

«Αν ήταν στο αεροπλάνο την ώρα εκείνη ενδεχομένως να είχε νευρολογικό πρόβλημα τώρα. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, αναφερθείς στην κκατάσταση υγείας των τριών φιλάθλων τραυματιών του ΠΑΟΚ.

Στις εικόνες που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ φαίνεται η έξοδος από το νοσοκομείο του 20χρονου Κώστα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος τραυματίας που έρχεται στην Ελλάδα είναι ο 28χρονος Μάριος.

Ένας επίσης 20χρονος (Κώστας), ο οποίος εγχειρίστηκε χθες, δεν πετά σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οδεύουμε προς το καλύτερο. Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου.

Την ίδια ώρα, 250 φίλαθλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» από τις αποστολές που επιστρέφουν από τη Γαλλία μετά την απόφαση να μην παρευρεθούν στο παιχνίδι της Πέμπτης στη Λυών, πέρασαν από το σημείο του δυστυχήματος. Αμέσως μετά επισκέφθηκαν το νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί και αντιπροσωπεία τους από τέσσερα άτομα συναντήθηκαν με τη διεύθυνση του Νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Bαρύ κλίμα στη Groupama Arena

Bαρύ είναι το κλίμα στην Groupama Arena, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στη Λιόν (22:00), δύο ημέρες μετά τον τραγικό χαμό επτά οπαδών του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παρότι οι οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου ακύρωσαν τα ταξίδια τους στη Γαλλία, η εξέδρα που προοριζόταν να τους φιλοξενήσει δεν έμεινε άδεια. Από νωρίς, στην κερκίδα αναρτήθηκε πανό αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων, μεταφέροντας σιωπηλά το βάρος της απώλειας.

Το μήνυμα «Καλό παράδεισο αδέρφια» ξεχώρισε, λιτό και ανθρώπινο, αποτυπώνοντας τον σεβασμό και τη θλίψη της οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Πηγή: skai.gr

