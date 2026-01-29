Ατρόμητος: Παρελθόν από το Περιστέρι ο Οζέγκοβιτς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Οζέγκοβιτς είχε αποκτηθεί από τη ρωσική Νίζνι Νόβγκοροντ και συνολικά αγωνίστηκε σε 14 αναμετρήσεις στη Stoiximan Super League

Έχει σημειώσει δύο γκολ με την ομάδα τψν δυτικών προαστίων

Πρόωρο τέλος μπήκε στη συνεργασία του Ατρόμητου με τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του 31χρονου Σέρβου επιθετικού, ολοκληρώνοντας έτσι τη μεταξύ τους συνεργασία που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Οζέγκοβιτς είχε αποκτηθεί από τη ρωσική Νίζνι Νόβγκοροντ και συνολικά αγωνίστηκε σε 14 αναμετρήσεις στη Stoiximan Super League, σημειώνοντας δύο γκολ.

Με ανακοίνωσή της, ο Ατρόμητος ευχαρίστησε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Σέρβο επιθετικό, Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του».

