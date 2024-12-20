Καιρός σήμερα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα

Βαθμιαία μεταβολή του καιρού στη δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες που από το απόγευμα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα τη νύχτα θα επεκταθούν και ανατολικότερα κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία οι βροχές θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το μεσημέρι στα νότια και δυτικά πελάγη 6 με 7 και τη νύχτα στο Ιόνιο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα στη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ θα χιονίσει στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 η 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στη Θράκη από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από 04 έως 15 και στη δυτική Μακεδονία από μηδέν (00) έως 11 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα που πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά, αργά τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τη νύχτα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αργά τη νύχτα στην περιοχή Σάμου - Ικαρίας πιθανώς να είναι έντονα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν βροχές και τη νύχτα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-12-2024

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι ισχυρά, μέχρι το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πρόσκαιρα στη νοτιοδυτική Κρήτη, μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειώνονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις περισσότερες περιοχές και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-12-2024

Αστατος κατά περιόδους νεφελώδης προβλέπεται ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

