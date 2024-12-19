Καιρός σήμερα: Αίθριος καιρός σήμερα, με λίγες τοπικές νεφώσεις

Γενικά αίθριο καιρό, με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στα δυτικά θα αυξηθούν, προβλέπει για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΥ.



Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.



Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ που τη νύχτα στα νότια θα ενισχυθούν.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 και τοπικά στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις οι οποίες από τις απογευματινές ώρες θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και τη νύχτα στα νότια θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 ενισχυόμενοι τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα στις Σποράδες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-12-2024

Αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες που μέχρι τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν σε όλο το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Μέσα στη νύχτα σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 με τάση ενίσχυσης τις βραδινές ώρες που θα φτάσει 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά τους 16 με 18 βαθμούς και κατά τόπους στα νότια ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.