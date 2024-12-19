Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς βροχές και σήμερα Πέμπτη. Μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πρόσκαιρη βελτίωση την Κυριακή , νέα βαρομετρικά χαμηλά από Δευτέρα , θα επηρεάζουν τον καιρό της χώρας μας.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Λίγη συννεφιά . Οι  Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ ,  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16  βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς .

Την Παρασκευή βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στη Δ Ελλάδα και το Α Αιγαίο και από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Βόρεια ,στις Κυκλάδες , και την Κρήτη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , βαθμιαία τοπικά 7  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο σε όλη τη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.  Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα δεν αποκλείεται να είναι έντονα :  στη δυτική Ελλάδα , στην Α. Μακεδονία , τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανό  στην Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η ένταση των ανέμων 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση

Τέλος την Κυριακή τα φαινόμενα   θα περιοριστούν στα ανατολικά και θα εξασθενήσουν. Θα επικρατήσουν Β άνεμοι  4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περεταίρω πτώση.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 με 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark