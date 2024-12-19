Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά . Οι Άνεμοι Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ , Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς .

Την Παρασκευή βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στη Δ Ελλάδα και το Α Αιγαίο και από αργά το απόγευμα - βράδυ στα Βόρεια ,στις Κυκλάδες , και την Κρήτη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 6 μποφόρ , βαθμιαία τοπικά 7 Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο σε όλη τη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα δεν αποκλείεται να είναι έντονα : στη δυτική Ελλάδα , στην Α. Μακεδονία , τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανό στην Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η ένταση των ανέμων 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση

Τέλος την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και θα εξασθενήσουν. Θα επικρατήσουν Β άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περεταίρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 με 18 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

