Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Φορτσάτοι «ερυθρόλευκοι» με στόχο την 6άδα

Σε εξαιρετικό φεγγάρι βρίσκεται ο Ολυμπιακός και αυτό ακριβώς το μομέντουμ θέλει να εκμεταλλευτεί στην επερχόμενη αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους Ισραηλινούς στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (19:15, Nova Sports 4, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να χτίσει πάνω στις εξαιρετικές εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων, μετρώντας εννέα νίκες στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια της, με μοναδική αρνητική παρένθεση την ήττα στην Πόλη από τη Φενέρμπαχτσε (88-80).

Έκτοτε, ο Ολυμπιακός σκοράρει ασταμάτητα και με εντυπωσιακά νούμερα. Επικράτησε άνετα της Μπάγερν Μονάχου με 95-80, συνέτριψε την Καρδίτσα με 120-80, ενώ ακολούθησε η ακόμη πιο εμφατική νίκη με 104-66 επί της Παρτίζαν. Τελευταίο χρονικά θύμα για τους εγχώριους θεσμούς ήταν το Μαρούσι, το οποίο και διέλυσε με 104-89.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα, ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχει επιστρέψει από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ επανέρχεται μετά τις ανάσες που πήρε απέναντι στο Μαρούσι. Εκτός παραμένει ο Μόντε Μόρις, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αστράγαλο και αναμένεται να χάσει και το επερχόμενο παιχνίδι με την Εφές.

Εκτός πλάνων παραμένουν φυσικά οι εδώ και καιρό τραυματίες Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι έρχεται στον Πειραιά με τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Χαποέλ Ιερουσαλήμ (95-84), Ζαλγκίρις Κάουνας (100-97) και Χαποέλ Χολόν (88-83).

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, με κυριότερο την απουσία του πρώτου σκόρερ τους, Λόνι Γουόκερ. Εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης οι Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ζακ Χάκινς, λόγω τραυματισμών.

