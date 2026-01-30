Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διά της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Νεολαίας, καλεί νέους/νέες ηλικίας 14-20 ετών (σπουδάζοντες ή μη) να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2026. Οι νικητές του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την ελληνική αποστολή που θα συμμετάσχει στον 37° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Κίελο της Γερμανίας, από 22 έως 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα τελευταία έτη η Ελλάδα σημείωσε σημαντικές διακρίσεις κατακτώντας την τρίτη θέση (Λάιντεν 2022 και Βρυξέλλες 2023) και τη δεύτερη θέση (Ρίγα 2025) στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό!

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Προτρέπουμε τις νέες και τους νέους μας να δηλώσουν συμμετοχή στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2026 και να καταθέσουν τις ατομικές ή ομαδικές εργασίες τους. Οι προτάσεις που θα διακριθούν θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον 37° Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες εξαιρετικά επιτυχημένες εθνικές παρουσίες. Είναι μεγάλη η χαρά και η ικανοποίηση όταν η νεολαία μας συμμετέχει, προτείνει, διαγωνίζεται και ξεχωρίζει. Είμαστε σίγουροι ότι και φέτος θα λάβουμε αξιόλογες και πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες, που θα γίνουν οι πρεσβευτές της ελληνικής δυναμικής στην επιστήμη και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής (στο τέλος του Δελτίου) καθώς και τα απαιτούμενα συνοδευτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση youth.d@minscfa.gov.gr έως και την Τρίτη 21 Απριλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.