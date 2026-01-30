Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη

Με βίντεο στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποίησε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε μήνυση εναντίον του στο ΑΤ Εξαρχείων χθες, δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρά 10 το βράδυ προσήλθε στο Α. Τ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση με υπόμνημα 39 σελίδων για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση για όσα της είπα στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου. Είναι η ομιλία μου που την αποκάλεσα απαίσια γυναίκα, μεταξύ πολλών άλλων», είπε χαρακτηριστικά σχολιάζοντας πως «το ότι 12 παρά 10 το βράδυ η κυρία Πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως».

Ο υπουργός συνέδεσε την κίνηση αυτή με τις πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από την κυρία Καρυστιανού.

«Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού, γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοσκοπικά, θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά».

