Η NASA ανέβαλε το επερχόμενο ταξίδι αστροναυτών στη Σελήνη εξαιτίας των σχεδόν παγωμένων θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν στον χώρο εκτόξευσης.

Η πρώτη επανδρωμένη αποστολή Artemis προς τη Σελήνη τοποθετείται πλέον χρονικά όχι νωρίτερα από τις 8 Φεβρουαρίου, δηλαδή δύο ημέρες αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η NASA ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει το Σάββατο μια δοκιμή ανεφοδιασμού του σεληνιακού πυραύλου ύψους 98 μέτρων, ωστόσο ακύρωσε τα πάντα αργά το βράδυ της Πέμπτης λόγω του αναμενόμενου ψύχους.

Η κρίσιμη πρόβα γενικής δοκιμής έχει πλέον προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η αλλαγή αυτή αφήνει στη NASA μόλις τρεις διαθέσιμες ημέρες μέσα στον Φεβρουάριο για να στείλει τέσσερις αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη και πίσω, πριν το χρονοδιάγραμμα μετατεθεί για τον Μάρτιο.

«Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μετατόπιση κατά μία ημέρα», ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, θερμαντικά συστήματα διατηρούν ζεστή την κάψουλα Orion στην κορυφή του πυραύλου, ενώ τα συστήματα εκκαθάρισης του πυραύλου προσαρμόζονται επίσης στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο διοικητής της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν και το πλήρωμά του παραμένουν σε καραντίνα στο Χιούστον, ενώ η άφιξή τους στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα παραμένει αβέβαιη.

Η NASA διαθέτει μόνο λίγες ημέρες κάθε μήνα για την εκτόξευση της πρώτης επανδρωμένης σεληνιακής αποστολής της εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Το πρόγραμμα Apollo ολοκληρώθηκε με την αποστολή Apollo 17 το 1972.

Πηγή: skai.gr

