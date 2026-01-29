Λογαριασμός
Kali Muscle: Βίντεο με τον διάσημο μποντιμπίλντερ να καταρρέει στο γυμναστήριο από έμφραγμα

Ο 50χρονος Kali Muscle υπέστη καρδιακή προσβολή στο γυμναστήριο, αλλά τώρα αναρρώνει - Είχε κάνει πάνω από 60 κάμψεις πριν σωριαστεί στο πάτωμα 

Kali Muscle

Βίντεο με τον διάσημο Αμερικανό μποντιμπίλντερ/ influencer Kali Muscle να καταρρέει στο γυμναστήριο από έμφραγμα είδε το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο δημοσιοποίησε ο ίδιος ο δημοφιλής μποντιμπίλντερ για να προειδοποιήσει για τα λάθη που έχει κάνει. Ας σημειωθεί ότι αυτό ήταν το δεύτερο έμφραγμα για τον 50χρονο, ο οποίος είχε κάνει πάνω από 60 κάμψεις πριν σωριαστεί στο πάτωμα. Ο influencer, με πραγματικό όνομα Τσακ Κίρκενταλ, είχει ακολουθήσει και διαίτα μόνο με φρούτα, παρά τις προειδοποιήσεις για την υγεία του. 

«Στις 17 Ιανουαρίου έπαθα άλλη μια καρδιακή προσβολή. Όχι στο σπίτι, όχι στον ύπνο μου, στο γυμναστήριο. Σε ένα μέρος όπου όλοι νομίζουν ότι είναι υγιείς, σωστά; Έπαθα πλήρη καρδιακή ανακοπή, χτύπησα δυνατά το κεφάλι μου (στο πάτωμα)»

Ο Kali Muscle είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και το 2021. Αλλά αυτή τη φορά τέθηκε σε κώμα για 3 ημέρες και νοσηλεύτηκε για 7 ημέρες.

Ποια είναι η αιτία των καρδιολογικών προβλημάτων του; Σε βίντεό του στο YouTube, ο Muscle προειδοποίησε για άλλη μια φορά τους ανθρώπους σχετικά με τη χρήση αναβολικών στεροειδών.

«Σας το λέω τώρα, αν νομίζετε ότι περισσότερα ναρκωτικά, περισσότερα στεροειδή και περισσότερη ένταση σημαίνουν καλύτερη ποιότητα ζωής, κάνετε λάθος, γιατί κι εγώ έτσι σκεφτόμουν... Οι μύες δεν σημαίνουν αθανασία. Ένα δυνατό σώμα δεν αναιρεί κακές επιλογές και η καρδιά θυμάται σιωπηλά κάθε επιλογή».

Ο 50χρονος είναι παντρεμένος και έχει δίδυμα 6 ετών. 

Πηγή: skai.gr

