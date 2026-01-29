Βίντεο με τον διάσημο Αμερικανό μποντιμπίλντερ/ influencer Kali Muscle να καταρρέει στο γυμναστήριο από έμφραγμα είδε το φως της δημοσιότητας.

“You don’t have to take steroids to look phenomenal.”



Kali Muscle confirms his recent hospitalization was due to another heart attack and says it was caused by his past mistakes of eating wrong, bodybuilding & taking steroids.



(🎥 Kali Muscle/YouTube)

pic.twitter.com/q6aT0pcem2 January 27, 2026

Το βίντεο δημοσιοποίησε ο ίδιος ο δημοφιλής μποντιμπίλντερ για να προειδοποιήσει για τα λάθη που έχει κάνει. Ας σημειωθεί ότι αυτό ήταν το δεύτερο έμφραγμα για τον 50χρονο, ο οποίος είχε κάνει πάνω από 60 κάμψεις πριν σωριαστεί στο πάτωμα. Ο influencer, με πραγματικό όνομα Τσακ Κίρκενταλ, είχει ακολουθήσει και διαίτα μόνο με φρούτα, παρά τις προειδοποιήσεις για την υγεία του.

«Στις 17 Ιανουαρίου έπαθα άλλη μια καρδιακή προσβολή. Όχι στο σπίτι, όχι στον ύπνο μου, στο γυμναστήριο. Σε ένα μέρος όπου όλοι νομίζουν ότι είναι υγιείς, σωστά; Έπαθα πλήρη καρδιακή ανακοπή, χτύπησα δυνατά το κεφάλι μου (στο πάτωμα)»

Ο Kali Muscle είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και το 2021. Αλλά αυτή τη φορά τέθηκε σε κώμα για 3 ημέρες και νοσηλεύτηκε για 7 ημέρες.

Ποια είναι η αιτία των καρδιολογικών προβλημάτων του; Σε βίντεό του στο YouTube, ο Muscle προειδοποίησε για άλλη μια φορά τους ανθρώπους σχετικά με τη χρήση αναβολικών στεροειδών.

«Σας το λέω τώρα, αν νομίζετε ότι περισσότερα ναρκωτικά, περισσότερα στεροειδή και περισσότερη ένταση σημαίνουν καλύτερη ποιότητα ζωής, κάνετε λάθος, γιατί κι εγώ έτσι σκεφτόμουν... Οι μύες δεν σημαίνουν αθανασία. Ένα δυνατό σώμα δεν αναιρεί κακές επιλογές και η καρδιά θυμάται σιωπηλά κάθε επιλογή».

Ο 50χρονος είναι παντρεμένος και έχει δίδυμα 6 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.