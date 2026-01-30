Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη της φονικής επίθεσης στο Νίγηρα

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για μια φονική επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νίγηρα, Νιαμέι, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή και μεταδόθηκε από το SITE Intelligence Group, το οποίο παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις επικοινωνίες τζιχαντιστικών οργανώσεων παγκοσμίως.

Το παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή έχει συνδεθεί με επιθέσεις υψηλού προφίλ στον Νίγηρα τους τελευταίους μήνες, στις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από 120 άνθρωποι σε χτυπήματα που στόχευσαν την περιοχή Τιλαμπερί τον Σεπτέμβριο, καθώς και με την απαγωγή ενός Αμερικανού πιλότου τον Οκτώβριο.

Η κυβέρνηση του Νίγηρα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι επιτιθέμενοι έφτασαν με μοτοσικλέτες και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απέκρουσαν γρήγορα την προέλασή τους. Στις συγκρούσεις που ακολούθησαν, τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι υλικές ζημιές στο αεροδρόμιο περιλάμβαναν μια αποθήκη πυρομαχικών που τυλίχθηκε στις φλόγες, καθώς και αρκετά πολιτικά αεροσκάφη που υπέστησαν ζημιές. Το Ισλαμικό Κράτος περιέγραψε την επίθεση ως μια «αιφνιδιαστική και συντονισμένη επιχείρηση» που προκάλεσε «σημαντικές ζημιές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

