Τεράστιες περιοχές της νοτιοανατολικής Αυστραλίας ασφυκτιούν από έναν καύσωνα που έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου και έχει αναγκάσει ορισμένους κατοίκους να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, καθώς οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε αγροτικές περιοχές της πολιτείας Βικτόρια.

Η Κάρλι Σμιθ ανέβηκε σε ένα τετράτροχο όχημα για να βοηθήσει να απομακρυνθούν πρόβατα από τις γρήγορα κινούμενες φλόγες σε ένα αγρόκτημα στην πόλη Γκέλιμπραντ, μια μικρή αγροτική κοινότητα περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μελβούρνης.

«Στην πραγματικότητα χρειάστηκε να περάσουμε μέσα από το σημείο όπου καιγόταν η φωτιά», είπε η Σμιθ. «Φωτιά σε ξερά χόρτα, ανομοιόμορφη, καυτή και ενεργή».

Καθώς ο πατέρας της και ο αδελφός της προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες με μια υδροφόρα δεξαμενή προσαρμοσμένη σε τρακτέρ, εντόπισαν ένα αρσενικό κοάλα στο έδαφος, που είχε βγει από το καμένο δάσος, εξαντλημένο και σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, ο τρέχων καύσωνας είναι ο πιο σφοδρός των τελευταίων 16 ετών. Η Βικτόρια κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της την Τρίτη, με τις πόλεις Χόπεταουν και Γουόλπιουπ να φτάνουν τους 48,9°C, ενώ η πρωτεύουσα της πολιτείας, Μελβούρνη, ξεπέρασε τους 45°C.

Θερμοκρασιακά ρεκόρ καταρρίφθηκαν και στις γειτονικές πολιτείες Νέα Νότια Ουαλία και Νότια Αυστραλία, με αρκετές πόλεις να πλησιάζουν τους 50°C αυτή την εβδομάδα, κοντά στο απόλυτο εθνικό ρεκόρ των 50,7°C που καταγράφηκε το 2022 στις δυτικές ακτές της χώρας.

Η ζέστη είναι το πιο φονικό είδος ακραίου καιρικού φαινομένου, και η ανθρωπογενής κλιματική κρίση καθιστά τους καύσωνες πιο έντονους και πιο παρατεταμένους. Όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία, οι συνθήκες μπορεί να πλησιάσουν τα όρια αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού, το σημείο όπου το σώμα απλώς δεν μπορεί να προσαρμοστεί.

Η Σμιθ ανέφερε ότι οι συνθήκες ήταν ξηρές, αλλά πως έχουν βιώσει και άλλες ξηρές χρονιές στο παρελθόν. «Σκεφτόμουν κάθε φορά που έρχεται το καλοκαίρι: μήπως είναι η σειρά του Γκέλιμπραντ να καεί;»

Οι πιο ζεστές πόλεις της πολιτείας

Ο Στιβ ΜακΚάλαφ διατηρεί το τοπικό ξενοδοχείο στο Χόπεταουν, όπου - μαζί με τη γειτονική Γουόλπιουπ - οι θερμοκρασίες έφτασαν αυτή την εβδομάδα στο ρεκόρ των 48,9°C.

Όπως είπε, οι κάτοικοι της αγροτικής κοινότητας των περίπου 700 ανθρώπων είναι συνηθισμένοι στην ακραία ζέστη. Καθώς η θερμοκρασία ανέβαινε, ορισμένοι εργαζόμενοι αποχώρησαν από τη δουλειά το μεσημέρι και άλλες επιχειρήσεις έκλεισαν νωρίτερα.

Ο ίδιος κράτησε ανοιχτή την παμπ για να προσφέρει καταφύγιο στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε όσους ανησυχούσαν για τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος από τη συνεχή χρήση κλιματιστικών.

«Ανοίξαμε τις πόρτες μας και κάναμε γνωστό ότι όποιος ζεσταινόταν μπορούσε να έρθει εδώ και απλώς να καθίσει, χωρίς καμία υποχρέωση να αγοράσει κάτι», είπε.

Το μενού προσαρμόστηκε ώστε να μειωθεί η επιπλέον θερμότητα από τις ψησταριές για το προσωπικό. Όπως πάντα, υπήρχαν κρύες μπύρες στη βρύση, σε έναν τόπο όπου οι θερμοκρασίες των 40°C δεν είναι ασυνήθιστες.

«Μόλις ξεπεράσεις τους 40 βαθμούς, δεν έχει σημασία αν είναι 42 ή 49, είναι απλώς αφόρητη ζέστη», είπε ο ΜακΚάλαφ στο CNN. «Πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό».

Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας κάλεσαν τους πολίτες να πίνουν αρκετό νερό και να ελέγχουν ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, που είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της ζέστης.

«Σημάδια θερμοπληξίας είναι η απώλεια συνείδησης, η σύγχυση και οι σπασμοί», δήλωσε ο Μάικλ Τζορτζίου, εκτελεστικός διευθυντής περιφερειακών επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Βικτόρια, τονίζοντας ότι πρόκειται για «απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις».

