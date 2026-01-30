Ιατρικό θαύμα στις ΗΠΑ: Τεχνητοί πνεύμονες κράτησαν ασθενή στη ζωή για 48 ώρες

Οι πνεύμονές μας είναι ζωτικής σημασίας για κάθε ανάσα που παίρνουμε. Ωστόσο, μια ερευνητική ομάδα βρήκε έναν τρόπο ώστε η τεχνολογία να παρέμβει και να αναπαράγει πλήρως τις πολύπλοκες λειτουργίες των πνευμόνων ενός ανθρώπου, τουλάχιστον για ένα σύντομο διάστημα, όπως αναφέρει το Gizmodo.

Χειρουργοί στο Πανεπιστήμιο Northwestern στις ΗΠΑ περιέγραψαν λεπτομερώς αυτό το εντυπωσιακό ιατρικό κατόρθωμα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα. Ανέπτυξαν ένα καινοτόμο σύστημα τεχνητού πνεύμονα για να αντικαταστήσουν τους βαριά πάσχοντες πνεύμονες ενός ασθενούς για δύο συνεχόμενες ημέρες — διάστημα αρκετό για να διασφαλιστεί μια επιτυχής διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων. Ο άνδρας επέζησε από τη δοκιμασία και χαίρει άκρας υγείας με τα νέα του όργανα δύο χρόνια αργότερα.

«Αυτή η στρατηγική μπορεί να προσφέρει μια σωτήρια γέφυρα προς τη μεταμόσχευση για επιλεγμένους ασθενείς που διαφορετικά δεν θα είχαν καμία θεραπευτική επιλογή», έγραψαν στην εργασία τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Med.

Η Σημασία του Συστήματος TAL

Υπάρχουν ήδη συσκευές και συστήματα που μπορούν να κρατήσουν τους ανθρώπους στη ζωή αντικαθιστώντας ορισμένες λειτουργίες ενός οργάνου. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα μηχανήματα εξωσωματικής μεμβρανικής οξυγόνωσης (ECMO), που μπορούν να υποκαταστήσουν ταυτόχρονα την καρδιά και τους πνεύμονες. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται συχνά για να αποφορτίσουν το πληγέν όργανο, ώστε να αναρρώσει ταχύτερα από τραυματισμό ή ασθένεια.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν υπήρχε περιθώριο αναμονής. Ο ασθενής, ένας 33χρονος άνδρας, προσβλήθηκε από μια σοβαρή κρίση γρίπης που του προκάλεσε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση όπου υγρό εισέρχεται στους πνεύμονες. Παρουσίασε επίσης βακτηριακή πνευμονία και οι πνεύμονές του, μαζί με τα νεφρά και την καρδιά του, άρχισαν να καταρρέουν.

Η μόνη του ελπίδα ήταν η διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων. Όμως οι γιατροί φοβούνταν ότι το σώμα του θα ήταν πολύ αδύναμο για τη διαδικασία, ενώ η προσπάθεια να διατηρηθούν οι κατεστραμμένοι πνεύμονές του εντός του σώματος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση των νέων οργάνων. Έτσι, πήραν την απόφαση να αφαιρέσουν εντελώς τους πνεύμονες του άνδρα και να δημιουργήσουν ένα προσωρινό σύστημα που θα τον σταθεροποιούσε.

Σε αντίθεση με το ECMO, το δικό τους σύστημα —που ονομάζεται TAL (Total Artificial Lung)— σχεδιάστηκε για να αναλάβει πλήρως τη λειτουργία των πνευμόνων, διατηρώντας παράλληλα σταθερή την καρδιακή λειτουργία παρά τη σήψη.

«Αποστραγγίσαμε το αίμα από τη δεξιά πλευρά της καρδιάς και το οδηγήσαμε σε μια εξωτερική αντλία και οξυγονωτή, που αφαιρεί το διοξείδιο του άνθρακα και προσθέτει οξυγόνο. Στη συνέχεια, το οξυγονωμένο αίμα επιστρέφει απευθείας στον αριστερό κόλπο, διασφαλίζοντας ότι η καρδιά παραμένει γεμάτη και μπορεί να αντλεί αίμα στο σώμα», δήλωσε στο Gizmodo ο επικεφαλής ερευνητής Ankit Bharat.

Το αποτέλεσμα

Το σύστημα TAL χάρισε στους γιατρούς και στον ασθενή τον απαραίτητο χρόνο. Μέσα σε λίγες ώρες, η κατάσταση του άνδρα άρχισε να βελτιώνεται.

Δύο ημέρες μετά, πραγματοποιήθηκε η διπλή μεταμόσχευση χωρίς επιπλοκές, ενώ επτά ημέρες μετά αποσωληνώθηκε, οκτώ εβδομάδες μετά πήρε εξιτήριο και δύο χρόνια αργότερα οι πνεύμονές του λειτουργούν άψογα.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι οι αρχικοί πνεύμονες ήταν τόσο μολυσμένοι που ο ασθενής δεν θα είχε επιζήσει για πολύ ακόμα.

Το μέλλον της τεχνολογίας

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι το έργο τους αποτελεί προς το παρόν μια απόδειξη της ιδέας (proof of concept). Ελπίζουν όμως ότι η προσέγγιση αυτή θα τυποποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ευρέως για την παράταση της ζωής ανθρώπων που προηγουμένως δεν θα θεωρούνταν κατάλληλοι για μεταμόσχευση.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία συνεργατικών πλαισίων μεταξύ ιατρικών κέντρων και τη χρήση μοριακών δεδομένων για τον ακριβή εντοπισμό των ασθενών που θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή την τεχνολογία.

Πηγή: skai.gr

