Ως μεσολαβητής με το Ιράν προσφέρεται η Τουρκία

Η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις καλές σχέσεις που έχει αναπτύξει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ για να διευθετήσει θέματα ασφάλειας που αφορούν την Τουρκία.

Η Τουρκία παίζει ρόλο ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή σε κρίσεις που σχετίζονται με το Ιράν, τη Γάζα και τη Συρία, προσφέροντας λύσεις για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.

Σε μια περίοδο απειλών στρατιωτικής επέμβασης από τον Τραμπ προς το Ιρανικό καθεστώς, η Τουρκία φαίνεται ότι θα προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Τις καλές σχέσεις με την Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει η Άγκυρα, ως μια «υπηρεσία» προς τον Αμερικανό πρόεδρο και μπαίνοντας «σφήνα» στη σχέση του Τραμπ με το Ισραήλ.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Η Άγκυρα επωφελείται με κάθε τρόπο από την καλή σχέση που έχει αναπτύξει ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ για να διευθετήσει θέματα που αφορούν και την δική της ασφάλεια. Το Ιράν, η Γάζα, η Συρία είναι θέματα που έχουν άμεση ανάγκη για μια ειρηνική λύση η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τον τρόπο που ξέρει καλά η Τουρκία, δηλαδή παίζοντας το ρόλο του ειρηνοποιού και του διαμεσολαβητή. Σε μια κρίσιμη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με στρατιωτικό χτύπημα το Ιρανικό καθεστώς, η Τουρκία φαίνεται ότι θα προσφέρει τη λύση της διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: Deutsche Welle

Στην Κωνσταντινούπολη ο ΑραγτσίΤην Παρασκευή έφτασε στην Τουρκία ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για να συναντήσει τον Τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή, ο Χακάν Φιντάν θα πει στον Αραγτσί ότι η Τουρκία «είναι έτοιμη να συμβάλει στην επίλυση των τρεχουσών εντάσεων μέσω διαλόγου», και θα επαναλάβει την αντίθεση της Τουρκίας «στις στρατιωτικές επεμβάσεις κατά του Ιράν (λόγω) των περιφερειακών και παγκόσμιων κινδύνων που θα συνεπαγόταν ένα τέτοιο βήμα».Προσέγγιση βήμα-βήμαΜιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera την Τετάρτη, ο Φιντάν δήλωσε ότι είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα με το Ιράν «ένα προς ένα», αντί για όλα μονομιάς. Μάλιστα ο Φιντάν υποστήριξε ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ισραήλ που θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την επιθετικότητα κατά της Τεχεράνης είναι να καταστρέψει ορισμένες κρίσιμες δυνατότητες του ιρανικού στρατού, πράγμα που όπως πιστεύει ο Χακάν Φιντάν δεν μπορεί να το κάνει επειδή ο ιρανικός λαός ενώνεται πάντα γύρω από τους ηγέτες του.

