Βοτρέν (υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Γαλλίας): Προτεραιότητα η αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα

Όπως τονίζει η Γαλλίδα υπουργός στην Καθημερινή, η συμφωνία περιλαμβάνει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση παραβίασης της εδαφικής κυριαρχίας των συμβαλλομένων

Βοτρέν

Ως σημαντική και προσαρμοσμένη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Αθήνα και Παρίσι περιγράφει σε συνέντευξη της στην Καθημερινή την ελληνογαλλική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν που θα βρίσκεται σήμερα Πέμπτη στην Αθήνα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση παραβίασης της εδαφικής κυριαρχίας των συμβαλλομένων, και όπως προσθέτει η κ. Βοτρέν οι συζητήσεις για να ανανεωθεί βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η Γαλλίδα υπουργός τονίζει ότι η πρόσβαση οποιασδήποτε τρίτης χώρας όπως η Τουρκία, στα δάνεια του SAFE προϋποθέτει ομοφωνία σε επίπεδο ΕΕ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ελλάδα Γαλλία αμυντική συμφωνία
