Το «The Wall» έρχεται αυτό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με ένα ακόμα νέο επεισόδιο, που φιλοξενεί ξεχωριστούς πρωταγωνιστές.

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Βαρβάρα και τον Κοσμά, που έρχονται αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, εκπροσωπώντας όχι μόνο την κοινή τους αγάπη για την ποδηλασία, αλλά και το μεγάλο όνειρο που μοιράζονται ως ζευγάρι.

Η Βαρβάρα, spinning και pilates instructor, διατροφολόγος και πρωταθλήτρια ποδηλασίας και ο Κοσμάς, πρώην αθλητής και ιδιοκτήτης καταστημάτων ποδηλάτων, έχουν δημιουργήσει μια ζωή γεμάτη αγώνες, ταξίδια και αθλητικές διακρίσεις. Με τον μικρό τους γιο, τον Φώτη, να αποτελεί την έμπνευσή τους, συμμετέχουν στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων με στόχο να εξασφαλίσουν τα χρήματα που θα στηρίξουν την προετοιμασία της Βαρβάρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Μέσα από τρεις γύρους γεμάτους αγωνία, συγκίνηση και ανατροπές, η Βαρβάρα και ο Κοσμάς έρχονται αντιμέτωποι με τον «Τοίχο» και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων και να ποντάρουν στρατηγικά, βασιζόμενοι στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Θα καταφέρει το ζευγάρι να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στην εκπλήρωση του στόχου του;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

