Η γνώριμη Λεβερκούζεν θα βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς στη Γερμανία στις 24 ή 25 του μήνα.

Οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στις 20 Ιανουαρίου, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Η Λεβερκούζεν ιδρύθηκε το 1904, έχει χρώματα το κόκκινο και το μαύρο και έδρα την «Μπάι Αρένα» (30.000 θεατών). Κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της το 2024, χρονιά που πήρε και το δεύτερο Κύπελλό της. Το 1988 κατέκτησε το Κύπελλο UEFA, ενώ το 2002 έφτασε στον τελικό του Champions League χάνοντας από τη Ρεάλ. Η γερμανική ομάδα είναι ένατη στην κατάταξη των ομάδων της UEFA.

Η γερμανική ομάδα είναι έκτη στην Μπουντεσλίγκα έχοντας ένα ματς λιγότερο (18 σε 19 αγωνιστικές), με απολογισμό 10 νίκες, 2 ισοπαλίες και 6 ήττες. Πριν από τα ματς με τον Ολυμπιακό υποδέχεται στις 14/2 την Ζανκτ Πάουλι και ενδιάμεσα έχει να παίξει με την Ουνιόν στο Βερολίνο (21/2). Στο Κύπελλο έχει φτάσει στα προημιτελικά και στις 3/2 υποδέχεται την Ζανκτ Πάουλι. Στην League Phase ήταν 16η με απολογισμό τρεις νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και δύο ήττες.

Προπονητής της ομάδας είναι ο Κάσπερ Χιούλμαντ. Οι παίκτες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ της είναι οι στόπερ Τζάρελ Κουάνσα και Έντμοντ Ταπσόμπα, αλλά και ο μεσοεπιθετικός Μαλίκ Τίλμαν και ο χαφ Εζέκιαλ Παλάσιος. Ξεχωρίζουν επίσης ο ακραίος μεσοεπθετικός Ιμπραΐμ Μάσα, ο Τσέχος φορ Πάτρικ Σικ και ο Ισπανός αριστερός μπακ Αλεχάνδρο Γκριμάλδο. Επίσης διαθέτει τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής Ολλανδίας, Μαρκ Φλέκεν, αλλά και τον άλλοτε ακραίο μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Λούκας Βάσκεθ.

Η προϊστορία της Λεβερκούζεν με ελληνικές ομάδες:

20/10/1993 Παναθηναϊκός-Λεβερκούζεν 1-4 Κύπελλο Κυπελλούχων (Β΄ γύρος)

(45΄ Βαζέχα - 42΄ Σέρζιο, 52΄ Τομ, 59΄ Κίρστεν, 73΄ Χάπαλ)

02/10/1994 Λεβερκούζεν-Παναθηναϊκός 1-2 Κύπελλο Κυπελλούχων (Β΄ γύρος)

(83΄ Κίρστεν - 5΄πεν. Σαραβάκος, 66΄ Γεωργιάδης)

23/11/2000 Λεβερκούζεν-ΑΕΚ 4-4 Κύπελλο UEFA (Φάση των «32»)

(24΄, 42΄ Κίρστεν, 48΄ Κόβατς, 90+1΄ Ράμελοβ - 5΄ Λάκης, 46΄, 78΄ Νάβας, 54΄πεν. Τσιάρτας)

07/12/2000 ΑΕΚ-Λεβερκούζεν 2-0 Κύπελλο UEFA (Φάση των «32»)

(16΄ Νάβας, 48΄ Τσιάρτας)

18/09/2002 Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 6-2 Champions League (Φάση ομίλων)

(27΄αυτ. Κλάιν, 38΄ Γιαννακόπουλος, 44΄, 63΄πεν., 72΄ Τζόρτζεβιτς, 87΄ Ζέτερμπεργκ - 22΄, 77΄πεν. Σνάιντερ)



