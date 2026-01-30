Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον, συνελήφθη κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης διαδήλωσης στην Μινεσότα.

Η διαδήλωση ήταν ενάντια στα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και περιελάμβανε διακοπή λειτουργίας στον ναό του Αγίου Παύλου.

Ο δικηγόρος του Λέμον, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι η σύλληψη αποτελεί άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία.

Ο πρώην παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ντον Λέμον, συνελήφθη, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης που γνωρίζει την υπόθεση.

Ο Λέμον κάλυπτε ζωντανά διαδήλωση στη Μινεσότα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία στον ναό του Αγίου Παύλου.

Ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, χαρακτήρισε τη σύλληψη ως «άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία».

Ο ίδιος ο Λέμον δήλωσε ότι βρισκόταν στη διαδήλωση ως δημοσιογράφος. Τόνισε πως είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την εκδήλωση, αλλά δεν γνώριζε ότι οι ακτιβιστές θα διέκοπταν τη λειτουργία. Σε βίντεο, φαίνεται να διαφωνεί με ενορίτη σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ καταδίκασαν άμεσα τη διαδήλωση, κατηγορώντας τους διαδηλωτές ότι εκφοβίζουν χριστιανούς πιστούς.

Πηγή: skai.gr

