Γιοβάνοβιτς: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη για τη νίκη»

Η Εθνική μας ομάδα συγκεντρώθηκε για τα νέα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, έχοντας μπροστά της αναμετρήσεις με τις Σκωτία και Δανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε στο επίσημο κανάλι της «γαλανόλευκης» στο YouTube για τη νέα παρτίδα υποχρεώσεων της Ελλάδας, τις κλήσεις των παικτών, τη διάθεση που δείχνουν, αλλά και τη νοοτροπία που οφείλουν να παρουσιάσουν με δεδομένο το κακό αποτέλεσμα στο τελευταίο παιχνίδι με τους Δανούς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Είμαστε έτοιμοι, με τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές όταν έρχονται, πάντα υπήρχε πολύ καλή διάθεση τον τελευταίο χρόνο. Τώρα θα έπρεπε να έχουν πολύ περισσότερο, λόγω του ότι το τελευταίο αποτέλεσμα που είχαμε στην έδρα μας δεν ήταν καλό παρά την καλή εμφάνιση. Έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάποια θέματα με τις απουσίες κάποιων παικτών, καλέσαμε κάποια άλλα παιδιά για ν’ αναπληρώσουν τα κενά, αλλά δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος σκέψης μας» είπε αρχικά ο ομοσπονδιακός κόουτς και πρόσθεσε για τη νέα κόντρα με τη Σκωτία, λίγο καιρό μετά τα Playoffs για την άνοδο στη League A του Nations League:

«Πρόσφατα είχαμε παίξει στα playoffs με τη Σκωτία, τώρα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Είναι προκριματικά Μουντιάλ. Θα έχει ενδιαφέρον, θα πάμε ξανά στο ίδιο γήπεδο, με την ίδια ομάδα. Δεν έχουμε αλλάξει πολύ σε σχέση με τους τελευταίους έξι μήνες, πολλές αλλαγές δεν περιμένω στον τρόπο παιχνιδιού, αλλά είναι πολύ σημαντικό, αφού είναι σημαντικό ματς, να είμαστε το ίδιο καλοί και με την ίδια αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη. Να πάρουμε το παιχνίδι για ν’ αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για την επόμενη φάση».

