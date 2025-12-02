Η Θεσσαλονίκη στη σκιά της οπαδικής βίας

Η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να ζει στη σκιά της οπαδικής βίας, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Την ίδια ώρα, άνθρωποι που βίωσαν τον πόνο από κοντά προσπαθούν να μετατρέψουν την απώλεια σε δράση και πρόληψη.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ μίλησε με τον σύλλογο που δημιουργήθηκε στη μνήμη του Άλκη, με εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και με θύμα οπαδικής βίας.

