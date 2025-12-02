Λογαριασμός
MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα ο Φαρίντ - Δείτε βίντεο

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε θραύση στα πρώτα του παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας για τον Νοέμβριο

Φαρίντ

Ο Κένεθ Φαρίντ έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με το πόσο γρήγορα κατάφερε να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο νικηφόρο σερί που έχουν φτιάξει οι «πράσινοι»!

Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ κάνει θραύση στις πρώτες εμφανίσεις του με τα πράσινα, καταφέρνοντας μάλιστα να αναδειχθεί ως ο πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας για τον μήνα Νοέμβριο!

Ο Φαρίντ ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Αταμάν στα παιχνίδια της με Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai BC και Παρτίζαν, «μετρώντας» 13,5 πόντους (65% στο δίποντο, 64% στις βολές), 7,5 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 2 μπλοκ ανά μέσο όρο και 19,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!

Έτσι, έγινε ο 8ος παίκτης του Παναθηναϊκού που κάνει δικό του το συγκεκριμένο βραβείο, μετά από τους Γιάκα Λάκοβιτς, Μάικ Μπατίστ, Ραμούνας Σισκάουσκας, Δημήτρη Διαμαντίδη, Κρις Σίνγκλετον, Νικ Καλάθη και Κέντρικ Ναν.

«Δεν ήξερα τι να περιμένω, όμως ξαφνικά βρέθηκα να παίζω και όχι απλά να παίζω, αλλά να είμαι και στην αρχική πεντάδα και να βοηθώ σημαντικά. Η χημεία ήταν αμέσως εκεί, από την πρώτη ημέρα. Συνάντησα τον Εργκίν Αταμάν στο παρκέ, πριν από την πρώτη προπόνηση, του είπα “επιτέλους σε γνωρίζω” και μου απάντησε ότι ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να βρισκόμουν στην ομάδα για χρόνια», δήλωσε στην Ευρωλίγκα και στο πλαίσιο της ανάδειξής του ως ο κορυφαίος του μήνα, ο σέντερ του Παναθηναϊκού.

