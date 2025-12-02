Ο Κένεθ Φαρίντ έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με το πόσο γρήγορα κατάφερε να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο νικηφόρο σερί που έχουν φτιάξει οι «πράσινοι»!



Ο 36χρονος Αμερικανός σέντερ κάνει θραύση στις πρώτες εμφανίσεις του με τα πράσινα, καταφέρνοντας μάλιστα να αναδειχθεί ως ο πολυτιμότερος παίκτης της Ευρωλίγκας για τον μήνα Νοέμβριο!

Kenneth Faried is your NOVEMBER MVP! 🤩👏



Tune in to our YouTube now to watch the full MVP interview, where the MANIMAL @KennethFaried35 chats with @OliviaDekker about his November dominance and much more! 👀



🍿 Watch now: https://t.co/dBmUjeP8qK#EveryGameMatters pic.twitter.com/Y2TcCFp5zg December 2, 2025

Ο Φαρίντ ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Αταμάν στα παιχνίδια της με Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai BC και Παρτίζαν, «μετρώντας» 13,5 πόντους (65% στο δίποντο, 64% στις βολές), 7,5 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ, 2 μπλοκ ανά μέσο όρο και 19,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!



Έτσι, έγινε ο 8ος παίκτης του Παναθηναϊκού που κάνει δικό του το συγκεκριμένο βραβείο, μετά από τους Γιάκα Λάκοβιτς, Μάικ Μπατίστ, Ραμούνας Σισκάουσκας, Δημήτρη Διαμαντίδη, Κρις Σίνγκλετον, Νικ Καλάθη και Κέντρικ Ναν.



«Δεν ήξερα τι να περιμένω, όμως ξαφνικά βρέθηκα να παίζω και όχι απλά να παίζω, αλλά να είμαι και στην αρχική πεντάδα και να βοηθώ σημαντικά. Η χημεία ήταν αμέσως εκεί, από την πρώτη ημέρα. Συνάντησα τον Εργκίν Αταμάν στο παρκέ, πριν από την πρώτη προπόνηση, του είπα “επιτέλους σε γνωρίζω” και μου απάντησε ότι ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να βρισκόμουν στην ομάδα για χρόνια», δήλωσε στην Ευρωλίγκα και στο πλαίσιο της ανάδειξής του ως ο κορυφαίος του μήνα, ο σέντερ του Παναθηναϊκού.

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐌𝐕𝐏 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡: 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐡 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐞𝐝 ☘️



November belongs to @kennethfaried35 but his mindset stays locked on one thing: “Keep winning!” 💪🏾



In his exclusive interview on CLUB 1908 he talks about the team effort that drives everything,… pic.twitter.com/jU86DhD1Yi — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 2, 2025

