Κύρος Βασάρας: «Θα υπάρχουν ξένοι διαιτητές για πολλά χρόνια στην Ελλάδα»

Ο Κύρος Βασάρας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Η Έφεση της Τρίτης» στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη.

Ο παλαίμαχος διαιτητής, νυν μέλος της επιτροπής διαιτησίας της UEFA και διεθνής παρατηρητής, σχολίασε πως στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι ξένοι referees θα διατηρηθούν για πολλά χρόνια ακόμα, όπως δείχνουν τα γεγονότα, οι καταστάσεις και οι απαιτήσεις των συλλόγων...

Ακούστε τη συνέντευξη του Κύρου Βασάρα:

