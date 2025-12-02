Τα ξημερώματα της Τρίτης (02/12) οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν ήττα-σοκ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ από τους Γουίζαρντς, χάνοντας με σκορ 129-126 παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.



Αυτή ήταν η όγδοη ήττα των «ελαφιών» στα εννέα τελευταία τους παιχνίδια, με αποτέλεσμα να έχουν υποχωρήσει στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 9-13.



Λίγες ώρες μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο «Greek Freak» πήρε την απόφαση να κάνει... γερή εκκαθάριση στο προφίλ του στο Instagram, σβήνοντας πολλά ποσταρίσματα και αφήνοντας μόλις 13.



Μεταξύ αυτών των δημοσιευμάτων, μόλις τρεις αφορούν το μπάσκετ. Η μία δημοσίευση από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ 2025, και δύο ακόμη από τον τίτλο του ΝΒΑ το 2021 και την κατάκτηση του ΝΒΑ Cup το 2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.