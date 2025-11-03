Η Serie A αλλάζει τα δεδομένα: Το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο Big-5

Η φοβερή και… οσονούπω Ευρωπαία, Κόμο, σταμάτησε τη Νάπολι το Σάββατο και αυτό ήταν η καλύτερη αφορμή για τις υπόλοιπες που βρέθηκαν να κυνηγούν τους «παρτενοπέι» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η 10η αγωνιστική της Serie A έκλεισε με το 2-1 της Ίντερ στις καθυστερήσεις απέναντι στην Ελλάς Βερόνα στο «Μαρκαντόνιο Μπεντεγκόντι», η Μίλαν κατάφερε να πάρει το «τρίποντο» με το 1-0 επί της Ρόμα και αυτές συμπληρώνουν την πρώτη 4άδα, με τ’ αποτελέσματά τους στη 10η αγωνιστική να δημιουργούν… κομφούζιο στις πρώτες θέσεις.

Ούτε καν στο περσινό, εντυπωσιακό πρωτάθλημα – περίπου μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων – δεν είχε παρατηρηθεί τέτοιος συνωστισμός στις πρώτες θέσεις της ιταλικής Λίγκας, με τις Νάπολι και Ίντερ να ξεμακραίνουν από ένα σημείο κι έπειτα, παλεύοντας οι δυο τους για τον τίτλο.

Έπειτα από τις 10 πρώτες «στροφές», λοιπόν, η διαφορά ανάμεσα στην 1η και την 4η του ιταλικού πρωταθλήματος είναι μόλις ένας βαθμός. Από τους 22 της Νάπολι, στους 21 της δεύτερης Ίντερ, της τρίτης Μίλαν και της 4ης Ρόμα.

Ποτέ ξανά στη σύγχρονη εποχή της Serie A δεν ήταν τόσο κοντά η πρώτη τετράδα στον βαθμολογικό πίνακα και στην έναρξη του Νοέμβρη, είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό μπορεί να παρατηρήσει κανείς, ρίχνοντας μια ματιά στους πίνακες των υπόλοιπων τεσσάρων μεγάλων πρωταθλημάτων.

