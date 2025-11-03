Χόρεψε… λάτιν τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Κόντη και ανασαίνει ο Asteras AKTOR

Ο Αστέρας επιτέλους… έλαμψε. Οι Αρκάδες ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και με τους Τσίκο-Μπαρτόλο να πρωταγωνιστούν, καθάρισαν με 3-0 τον ΟΦΗ για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα και συνολικά στη σεζόν.



Ζωγραφιές από Τσίκο και Μπαρτόλο που έδειξαν ότι είναι βαρόμετρα για τους «κιτρινομπλέ», οι οποίοι έφτασαν τους 6 πόντους στη Stoiximan Super League και ανασαίνουν. Στους 3 και ουραγός ο ΟΦΗ, ο οποίος αν πληρώσει τον Θανάση Παπάζογλου τότε θα πάρει πίσω τους άλλους τρεις και θα φτάσει τους 6.



Αρνητικό ντεμπούτο για τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο των Κρητικών, είχαν πολύ κακή εικόνα, ενώ από το 52ο λεπτό έπαιζαν με ποδοσφαιριστή λιγότερο λόγω άλλης μιας αποβολής του Τιάγκο Νους (με δεύτερη κίτρινη κάρτα).



Με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» την επόμενη αγωνιστική ο Asteras AKTOR, υποδέχεται την ΑΕΚ ο ΟΦΗ.

Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Asteras AKTOR ο Κρις Κόλμαν. Στην εστία ο Παπαδόπουλος και οι Άλχο, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά στην τετράδα της άμυνας. Οι Γιαμπλόνσκι, Τσίκο στα χαφ, οι Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και σέντερ φορ ο Μακέντα.



Ίδια διάταξη στο ντεμπούτο του στον πάγκο του ΟΦΗ και από τον Χρήστο Κόντη. Ο Χριστογεώργος στο τέρμα και στην αμυντική γραμμή οι Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης. Στον άξονα οι Καραχάλιος, Ανδρούτσος, μπροστά τους οι Σενγκέλια, Φούντας, Νους και μοναδικός προωθημένος ο Σαλσέδο.



Το ματς



Ανώτερος ήταν ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο, με τους Αρκάδες να έχουν τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού και να απειλούν την αντίπαλη εστία. Μόλις στο 4ο λεπτό ήρθε η πρώτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με τον Καλτσά να εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα να καταλήγει στον Σιλά ο οποίος έκανε πολύ ωραία σέντρα, με τον Γιαμπλόνσκι να παίρνει την κεφαλιά αλλά την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ! Στο 11’ ο Μπαρτόλο απείλησε με κοντινή κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, ενώ τελικά ο Αστέρας μετέτρεψε την υπεροχή του σε γκολ στο 23ο λεπτό.



Συγκεκριμένα, ο Τσίκο είδε τον χώρο και έπιασε ένα απίθανο σουτ από τα 25 μέτρα, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Χριστογεώργου που δεν μπόρεσε με τίποτα να αντιδράσει για το 1-0! Ο ΟΦΗ δεν μπορούσε να κάνει και πολλά, είχε ένα μακρινό σουτ του Νους και δεν μπορούσε να παράξει ποδόσφαιρο, αφού αναλώθηκε σε κυκλοφορία στην άμυνα σαν να έχει κατέβει για το… 0-0.



Τα νεύρα ήταν έντονα από την πλευρά των Κρητικών και αυτό είχε ως συνέπεια ο διαιτητής να μοιράζει κίτρινες. Βέβαια ο Πολυχρόνης έχασε μια σημαντική κάρτα, αφού ο Νους στο 40’ έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Άλχο, το οποίο έπρεπε να τιμωρηθεί με δεύτερη κίτρινη αλλά του την χάρισε. Παρόλα αυτά, ούτε ο Αργεντινός άλλαξε… την συμπεριφορά του, ούτε ο Κόντης τον έβγαλε από το ματς στο ημίχρονο. Αυτό αποδείχτηκε καταστροφικό αφού ο Νους για ακόμη ένα ματς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και συνεπώς την κόκκινη, όταν πήγε και χτύπησε τον Καλτσά και ενώ η μπάλα είχε φύγει αρκετή ώρα από τα πόδια του Έλληνα μεσοεπιθετικού.



Οι Αρκάδες έδειξαν να χαλαρώνουν για λίγα λεπτά λόγω του αριθμητικού πλεονεκτήματος, κάτι που λίγο έλειψε να πληρώσουν στο 61’ όταν ο ΟΦΗ είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του με το φοβερό σουτ του Αποστολάκη από πλάγια θέση που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι! Αυτή η φάση έκανε τους γηπεδούχους να πάρουν και πάλι τον έλεγχο, καθαρίζοντας το παιχνίδι. Πρώτα στο 71’ ο Μπαρτόλο με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση, αιφνιδίασε τον Χριστογεώργο που δεν μπορούσε και πάλι να αντιδράσει για το 2-0. Πέντε λεπτά αργότερα δε, ο Αργεντινός χτύπησε ξανά όταν ο Τσίκο εκμεταλλεύτηκε άλλο ένα τραγικό λάθος των Κρητικών και του έσπασε την μπάλα για το 3-0.

Το ματς είχε τελειώσει επί της ουσίας, οι παίκτες του ΟΦΗ δεν είχαν τα κουράγια να κυνηγήσουν κάτι περισσότερο και το σκορ φαινόταν πως θα διαμορφωνόταν ανάλογα με τις ορέξεις των γηπεδούχων. Με τους Αρκάδες να αφήνουν το πόδι από το γκάζι, έχοντας μόνο κάποιες προϋποθέσεις για τέταρτο γκολ που δεν βρήκαν. Χωρίς αυτό να έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού το πρώτο τρίποντο ήρθε και μάλιστα με άνεση και μεγάλο σκορ!



MVP: Ο Τσίκο έκανε καταπληκτικό παιχνίδι και στα μάτια μας παίρνει στο… νήμα το βραβείο από τον τρομερό Μπαρτόλο. Το δικό του γκολ ανοίγει τον δρόμο για τη νίκη, η δική του ασίστ τελειώνει το ματς, ενώ συνολικά είχε εξαιρετική απόδοση στον άξονα.



Η σφυρίχτρα: Ο Πολυχρόνης παρότι δεν είχε τις δύσκολες στιγμές, κατάφερε να χάσει τη φάση της δεύτερης κίτρινης κάρτας του Νους στο 40’ για σκληρό μαρκάρισμα στον Άλχο. Τελικά, απέβαλε τον Αργεντινό σωστά, στο 52ο λεπτό για νέο φάουλ στον Καλτσά, πηγαίνοντας πάνω του με καθυστέρηση.

