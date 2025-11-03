Κόντης: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και το πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο

Την ανάγκη να αλλάξουν πολλά στον ΟΦΗ για να έρθουν τα αποτελέσματα επεσήμανε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος του αγώνα στην Τρίπολη.



Ο τεχνικός του ΟΦΗ υποστήριξε ότι χρειάζεται χρόνο για να περάσει στην ομάδα έναν νέο τρόπο παιχνιδιού ενώ ανέφερε ότι γενικά θα πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία, η νοοτροπία και γενικότερα το πώς βλέπουν το ποδόσφαιρο στην ομάδα.



Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του ΟΦΗ:



Για το αν επηρεάστηκαν οι παίκτες από όσα συμβαίνουν εκτός γηπέδων:



“Δεν νομίζω πως εμείς στο αγωνιστικό ασχολούμαστε με τα εξωαγωνιστικά. Η δουλειά μας είναι μέσα στο γήπεδο, ο λόγος που χάσαμε είναι ότι είμαστε λίγες μέρες στην ομάδα. Προσπαθούμε να περάσουμε ένα νέο τρόπο παιχνιδιού, είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Δεχθήκαμε τρία περίεργα γκολ που μας αποδιοργάνωσε αν και ο Αστέρας είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορώ να πω ότι κινδυνεύσαμε. Δεν μας βγήκαν οι φάσεις στο πρώτο ημιχρονο και μετά την αποβολή που μας κόστισε πάρα πολύ, είχαμε το δοκάρι του Γιάννη που αν έμπαινε εκεί το γκολ, δεν ξέρω πως θα πήγαινε το παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος χαρίσαμε δύο γκολ και τελείωσε 3-0 δίχως να το καταλάβουμε. Σε γενικές γραμμές είμαστε μια ομάδα που έχουμε ταλέντο, δεν αξίζει στην ομάδα να βρίσκεται εκεί και είναι υποχρέωση όλων μας να βάλουμε πολύ δουλειά, να περάσουμε στους παίκτες όσα περισσότερα μπορούμε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να βγάλουμε μια αντίδραση και να δείξουμε χαρακτήρα, καταλαβαίνω πως οι παίκτες όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα, ζορίζονται αλλά πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα”.



Για την ψυχολογία που επικρατεί από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα:

“Αν δεν καταφέρουμε ν’ αλλάξουμε πως θα παίζουμε, αυτό είναι το σημείο που εστιάζουμε. Το τι θα κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, με ποιον τρόπο θα κάνουμε τις επιθέσεις μας και πως θα αμυνόμαστε ως ομάδα. Το κομμάτι της ψυχολογίας αφορά μόνο τα αποτελέσματα, όταν χάνει δεν έχει. Είναι ένα γεγονός που σε βαραίνει και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίρνουμε βαθμούς, ν’ αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και ουσιαστικά εν γένει το πως βλέπουμε το ποδόσφαιρο”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.