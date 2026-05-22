Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε για το Final 4, η ατμόσφαιρα γύρω από το Telekom Center έχει ήδη αρχίσει να θυμίζει γιορτή υψηλής έντασης. Φίλαθλοι και των δύο ομάδων καταφθάνουν από νωρίς στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ενόψει του τζάμπολ στις 18:00.

Οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο ασφαλείας, με έντονη αστυνομική παρουσία τόσο στους περιβάλλοντες χώρους του γηπέδου όσο και στα βασικά σημεία πρόσβασης. Διμοιρίες των ΜΑΤ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν διακριτικά αλλά στενά την περιοχή, με στόχο την ομαλή προσέλευση των φιλάθλων και την αποφυγή οποιασδήποτε έντασης.

Το κλίμα παραμένει ελεγχόμενο, ενώ οι έλεγχοι στις εισόδους του σταδίου είναι συνεχείς και ιδιαίτερα αυστηροί, καθώς οι διοργανωτές και η αστυνομία θέλουν να διασφαλίσουν ότι η βραδιά θα κυλήσει χωρίς το παραμικρό απρόοπτο.

Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία εθεάθη να εισέρχεται στο στάδιο λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τραβώντας πάνω της τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.

