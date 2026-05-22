Ολυμπιακός και Φενερμπαχτσέ διεκδικούν το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του φετινού Final Four της ευρωλίγκας, το οποίο διεκάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 21:00, ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας για τον αποψινό ημιτελικό τους Νιλικίνα, Μόρις, Φαλ και Λαρεντζάκη.

Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε: Μπόλντγουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς.



