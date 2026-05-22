Φινάλε σε μία θρυλική παρουσία δέκα ετών στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι βάζει οριστικά ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου ο Καταλανός τεχνικός επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της «Daily Mail», που αποκάλυψε ότι ο 55χρονος αποχωρεί από τους «Πολίτες» στο τέλος της σεζόν.

Ο Γκουαρντιόλα αφήνει πίσω του μια δεκαετία απόλυτης κυριαρχίας, με 20 τρόπαια, έξι πρωταθλήματα -συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συνεχόμενων- και φυσικά το πρώτο Champions League στην ιστορία του συλλόγου.

Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵



— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

"What a time we have had together." 🩵 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Το κύκνειο άσμα του Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Σίτι θα είναι την Κυριακή στην αυλαία της φετινής Premier League (όπου τερματίζει 2η η ομάδα), στην οποία θα υποδεχθεί την Άστον Βίλα.

Ο Γκουαρδιόλα λοιπόν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, η οποία θα είναι και η τελευταία του ως προπονητής των «πολιτών».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ευτυχισμένος και περήφανος. Η εμπειρία της ζωής μου, αλλιώς δεν θα ήταν 10 χρόνια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για την αγάπη και τη στοργή, όχι μόνο σήμερα, αλλά για πολλά, πολλά χρόνια. Τίποτα άλλο».

Άγαλμα έξω από το Έτιχαντ

Οι «πολίτες» πήραν την απόφαση να τιμήσουν τον Καταλανό τεχνικό με τον πλέον ιδανικό τρόπο. Άγαλμα του Γκουαρδιόλα θα στηθεί έξω από το Έτιχαντ, με τον σύλλογο να δείχνει με την κίνηση του αυτή το τι πραγματικά σημαίνει για τη Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Υπό τις οδηγίες του σε αυτή τη γεμάτη δεκαετία η Σίτι έχει πανηγυρίσει, μεταξύ άλλων, έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League και ένα treble, με τον Γκουαρδιόλα να γράφει με ολόχρυσα γράμματα το όνομα του στα βιβλία ιστορίας του συλλόγου.

Μάλιστα η Σίτι δεν έχει σκοπό να σταματήσει εκεί, καθώς πρόκειται να ονομάσει ένα μέρος της κερκίδας του γηπέδου «The Pep Guardiola Stand» προς τιμήν του και ακριβώς απ’ έξω θα τοποθετηθεί και το άγαλμα.

🚨 OFFICIAL: Manchester City will build a STATUE of Pep Guardiola. 🔵✨



It will feature on the approach to "The Pep Guardiola Stand" at the Etihad Stadium. 🏟️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026

Διάδοχος του πρώην τεχνικού των Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος έχει θητεύσει στο πλάι του Γκουαρντιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν στην Τσέλσι ως πρώτος προπονητής.

Πηγή: skai.gr

