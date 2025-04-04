Η bwin στηρίζει το Spetsathlon ως Μεγάλος Χορηγός για 7η χρονιά

Το Spetsathlon συμπληρώνει έντεκα χρόνια παρουσίας και η bwin θα είναι ξανά εκεί, για 7η διαδοχική χρονιά περήφανα στο πλευρό της διοργάνωσης, ως Μεγάλος Χορηγός. Το δημοφιλέστερο Τρίαθλο της Ελλάδας, η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητικού τουρισμού θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο16-18 Μαΐου με φόντο τις μαγευτικές Σπέτσες.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν αγώνα Τριάθλου, αλλά για μία συναρπαστική αθλητική διοργάνωση που καλύπτει όλες τις ηλικίες και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, δημιουργώντας για όλους μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού.

Αθλητές από όλη την Ελλάδα κι όχι μόνο ανυπομονούν να συμμετάσχουν στον αγώνα και να ζήσουν την αίσθηση της απόλαυσης και του ανταγωνισμού στις πανέμορφες Σπέτσες. Φέτος, το Spetsathlon γιορτάζει την 11η χρονιά του, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανάπτυξη και την επιτυχία του θεσμού.

Η bwin, με το bwin Running Team, θα είναι και φέτος εκεί, έτοιμη να δώσει δυναμικό παρόν στο αγώνισμα των 5 χιλιομέτρων, με τους αθλητές του κορυφαίου στοιχηματικού brand να βάζουν τη δικιά τους πινελιά σε μια υπέροχη διοργάνωση.

Οι εκπλήξεις θα είναι αρκετές και φέτος, όπως τονίστηκε στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (03/04), εκεί όπου παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα του Spetsathlon.

«Η bwin είναι περήφανη που για άλλη μια χρονιά στηρίζει το Spetsathlon, το δημοφιλέστερο Τρίαθλο στην Ελλάδα. Από το 2019, έχουμε την τιμή να είμαστε ο Μεγάλος Χορηγός αυτής της υπέροχης διοργάνωσης, η οποία προάγει τον αθλητισμό και την έννοια της συμμετοχής για όλους. Στη bwin πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι το εργαλείο που εμπνέει νέους ανθρώπους και δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές όλων των κατηγοριών να ξεπεράσουν τα όριά τους», τόνισε η Γενική Διευθύντρια bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου.

