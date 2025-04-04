Απόλυτα ευχαριστημένος μετά από καιρό από την εμφάνιση της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Μονακό, που του εξασφάλισε και μαθηματικά το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Ο Τούρκος προπονητής απένειμε τα εύσημα σε όλους, αλλά έκανε ειδική αναφορά στον Κέντρικ Ναν, που «οργίασε» με 37 πόντους, αλλά και τον Τσέντι Όσμαν.

«Κάνατε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ήταν και γι’ αυτούς (σ.σ. Μονακό) ένα σημαντικό ματς, αλλά ελέγξατε το παιχνίδι με σπουδαία ομαδική μαχητικότητα. Φυσικά, ο Κέντρικ (Ναν) έκανε τρομερή εμφάνιση στην επίθεση. Συγχαρητήρια και σε σένα. Μπράβο στον Ομέρ, γιατί μετά από πολλούς αγώνες είχε σημαντική προσφορά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν το έκαναν με σπουδαία μαχητικότητα», ανέφερε ο Αταμάν στο βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ στα social media και υπάρχει ολόκληρο στο Club 1908.

