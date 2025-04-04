Στην… pole position για την απόκτηση του Κώστα Καρέτσα φέρνει εμμέσως πλην σαφώς την Τσέλσι ο επικεφαλής του τμήματος ποδοσφαίρου της γερμανικής Bild.

Ο Κρίστιαν Φαλκ υποστηρίζει ότι πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για τον νεαρό Έλληνα άσο αλλά η αγγλική είναι αυτή που έχει καταφέρει να κάνει την πρώτη προσέγγιση, την πρώτη επαφή με τον παίκτη και το περιβάλλον του.

Φυσικά, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν ενθουσιαστεί με τον Καρέτσα και τον παρακολουθούν και στο πρωτάθλημα Βελγίου, αλλά και με την Εθνική μας ομάδα.

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νίουκαστλ, Μπολόνια, Ουντινέζε, Ντόρτμουντ, Μονακό και Μπάγερν εκτός της Τσέλσι τον έχουν στην shortlist τους.

Ο Φαλκ ξεχωρίζει και τη Μπάγερν Μονάχου, και αυτό λόγω της παρουσίας του Βινσέντ Κομπανί, του προπονητή της… ελέω και της καταγωγής του.

«Στον Κομπανί αρέσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Η Μπάγερν τον έχει στη λίστα της, όμως δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την βελγική πλευρά. Η Τσέλσι ωστόσο, όπως ακούω, βρίσκεται ήδη σε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή», αποκάλυψε ο Γερμανός δημοσιογράφος.

