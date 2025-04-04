Ολυμπιακός: Τα διαρκείας της νέας σεζόν

Πριν λίγη ώρα έγινε η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025/26.



Οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας θα γίνουν σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 27, όπου θα γίνουν οι ανανεώσεις των εισιτηρίων.

Στη δεύτερη περίοδο, οι κάτοχοι των διαρκείας θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν διαρκείας σε άλλη θέση και άλλη θύρα. Στην τρίτη οι νέοι κάτοχοι διαρκείας θα μπορέσουν να αποκτήσουν εισιτήρια από τις 02/05 έως τις 09/05 και στην τέταρτη περίοδο οι κάτοχοι των διαρκείας θα μπορούν να αποκτήσουν διαρκείας σε πιο ακριβές τιμές.



Με την απόκτηση του διαρκείας είναι απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου του ερασιτέχνη που θα ενισχύσει όλα τα μέλη και τα τμήματα του συλλόγου. Με αυτή την κίνηση θα μπορούν οι κάτοχοι να βλέπουν αγώνες όλων των τμημάτων ενώ θα υπάρξουν και μπόνους αφοσίωση αναλόγως με τα παιχνίδια που θα παρακολουθεί ο κάθε φίλαθλος.



Ο Κώστας Καραπαπάς ανέφερε επίσης πως ένα από τα βελτιωτικά έργα που θα πραγματοποιηθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι η αύξηση των θέσεων, ένα σχέδιο που είναι ακόμα σε φάση επεξεργασίας.



«Θα γίνουν έργα βελτιωτικά σε όλα τα επίπεδα και αυτό θα περιλαμβάνει σίγουρα και τις περισσότερες θέσεις. Το πόσες θα είναι και σε ποιο μέγεθος είναι στο στάδιο της επεξεργασίας. Θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Το Καραϊσκάκης από το 2010 έχει πάνω του τεράστια επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ και σε συνθήκες. Το έχετε ζήσει κι εσείς.



Σε όλους τους χώρους υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Ουσιαστικά το καλοκαίρι έγιναν όλες οι σουίτες από την αρχή. Είναι ένα έργο που γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο σύγχρονο. Είδατε το lobby του γηπέδου. Έχει καμία σχέση με παλιότερα;



Είναι έργα που δεν είναι ορατά σε φιλάθλους και δημοσιογράφους. Οι αλλαγές στο χορτάρι και το υπέδαφος είναι τεράστιο. Εξελίσσονται τα έργα του Νέου Μουσείου. Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα για να είναι καλύτερη η εμπειρία αυτού που έρχεται».



Παράλληλα, έγιναν γνωστές οι τιμές των διαρκείας και τα προνόμια των κατόχων.



«Παρουσιάζουμε τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά, μια χρονιά που ελπίζουμε ότι θα έχει τον Ολυμπιακό στο Champions League, στην ελίτ των ομάδων της Ευρώπης, στο φυσικό μας περιβάλλον. Αυτή η ομάδα δεν έχει όρια σε αυτά που ονειρεύεται και πολύ μεγάλους στόχους».



Για τις επετειακές φανέλες είπε: «Το θέμα της επετειακής φανέλας είναι από μόνο του κάτι που δηλώνει πως ο αριθμός δεν θα είναι απεριόριστος. Δεν θα παραχθεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα.



Η Adidas έχει τρεις γραμμές παραγωγής που μπαίνουν στις μπουτίκ όλων των ομάδων και παράγονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες φανέλες. Η επετειακή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Φτιάχτηκε χειροποίητα μέχρι ένα σημείο και είναι πολύ δύσκολη παραγωγή.



Ο Ολυμπιακός ζητάει διαρκώς τέτοιες φανέλες γιατί έχουμε εικόνα για το πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος μας. Για να φτάσουμε στα πρακτικά, πιστεύουμε ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχουμε περισσότερες φανέλες. Όμως αποκλείεται να έχουμε πχ 100.000 φανέλες ή 5 εκατομμύρια για να πάρουν όλοι».



Ενώ για τα εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου, τόνισε πως προτεραιότητα για να πάρουν εισιτήριο θα έχουν τα διαρκείας.

