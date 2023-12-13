Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε για το τέλος της συνεργασίας της με τον Ιτούδη

Η τουρκική ομάδα επισημοποίησε το διαζύγιο με τον Έλληνα τεχνικό

Ιτούδης

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε!

Η τουρκική ομάδα επισημοποίησε το διαζύγιο με τον Έλληνα τεχνικό, μια εξέλιξη που είχε γίνει γνωστή από το μεσημέρι της Τετάρτης (13/12) και το μόνο που είχε απομείνει ήταν η επίσημη ενημέρωση.

«Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος ήταν προπονητής μας από το 2022/23. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ιτούδη για την προσφορά στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο μέλλον της καριέρας του», αναφέρει, χαρακτηριστικά, η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φενέρμπαχτσέ Δημήτρης Ιτούδης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark