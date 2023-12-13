Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε για το τέλος της συνεργασίας της με τον Ιτούδη

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε!

Η τουρκική ομάδα επισημοποίησε το διαζύγιο με τον Έλληνα τεχνικό, μια εξέλιξη που είχε γίνει γνωστή από το μεσημέρι της Τετάρτης (13/12) και το μόνο που είχε απομείνει ήταν η επίσημη ενημέρωση.

«Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον Δημήτρη Ιτούδη, ο οποίος ήταν προπονητής μας από το 2022/23. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ιτούδη για την προσφορά στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο μέλλον της καριέρας του», αναφέρει, χαρακτηριστικά, η σχετική ανακοίνωση.

Dimitris Itoudis’e teşekkürlerimizle



2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar… pic.twitter.com/v9lfvjL6bU — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 13, 2023

