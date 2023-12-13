Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέλος από τη Φενερμπαχτσέ ο Ιτούδης

Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσέ αποτελεί ο Δημήτρης Ιτούδης, με την τουρκική ομάδα να αποφασίζει να προχωρά στη λύση του συμβολαίου της με τον Έλληνα τεχνικό

Δημήτρης Ιτούδης

Τέλος από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσέ ο Δημήτρης Ιτούδης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που φτάνουν από τη γειτονική χώρα, η τουρκική ομάδα αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία της με τον Έλληνα τεχνικό, σε μια κίνηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο λόγος για την εξέλιξη αυτή είναι το κακό ξεκίνημα που έχει η ομάδα στη σεζόν, καθώς στην Ευρωλίγκα έχει αρνητικό ρεκόρ (6-7) ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα στο 8-3 με τις τρείς ήττες να παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση της διοίκησης της Φενέρ.

Σημαντικότατη αφορμή ήταν η τρίτη ήττα της Φενέρ στο πρωτάθλημα, αυτή που έγινε τη Δευτέρα, όταν και έχασε στο μεγάλο ντέρμπι με την Εφές με 81-80, με την μεγάλη της αντίπαλο στο τουρκικό πρωτάθλημα να έχει πολλές απουσίες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν φήμες για τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ο Ιτούδης. Μάλιστα, υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία ήθελαν τους διοικούντες την Φενέρ να μην είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τον Έλληνα τεχνικό, μετά το επεισόδιο που είχε με γείτονά του το περασμένο καλοκαίρι για μια θέση πάρκινγκ.

Μάλιστα, ήδη υπάρχουν φήμες για τους προπονητές που φέρεται να είναι στο μυαλό των υπευθύνων της Φενέρ για να καλύψουν το κενό. Τα πρώτα ονόματα είναι αυτά των Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Αντρέα Τρινκιέρι που και οι δύο είναι ελεύθεροι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Ιτούδης μπάσκετ Φενέρμπαχτσέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark