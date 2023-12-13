Τέλος από τη Φενερμπαχτσέ ο Ιτούδης

Τέλος από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσέ ο Δημήτρης Ιτούδης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που φτάνουν από τη γειτονική χώρα, η τουρκική ομάδα αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία της με τον Έλληνα τεχνικό, σε μια κίνηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στις επόμενες ώρες.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦 : Dimitris Itoudis ne serait plus le coach de Fenerbahçe !



Après un début de saison compliqué notamment tronqué par les blessures, Fenerbahçe aurait décidé de se séparer du technicien grec. 😳



Une décision logique selon vous ? 🤔#EveryGameMatters pic.twitter.com/UeOJMV7Wiu December 13, 2023

Ο λόγος για την εξέλιξη αυτή είναι το κακό ξεκίνημα που έχει η ομάδα στη σεζόν, καθώς στην Ευρωλίγκα έχει αρνητικό ρεκόρ (6-7) ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα στο 8-3 με τις τρείς ήττες να παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση της διοίκησης της Φενέρ.

Σημαντικότατη αφορμή ήταν η τρίτη ήττα της Φενέρ στο πρωτάθλημα, αυτή που έγινε τη Δευτέρα, όταν και έχασε στο μεγάλο ντέρμπι με την Εφές με 81-80, με την μεγάλη της αντίπαλο στο τουρκικό πρωτάθλημα να έχει πολλές απουσίες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν φήμες για τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ο Ιτούδης. Μάλιστα, υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία ήθελαν τους διοικούντες την Φενέρ να μην είναι καθόλου ευχαριστημένοι με τον Έλληνα τεχνικό, μετά το επεισόδιο που είχε με γείτονά του το περασμένο καλοκαίρι για μια θέση πάρκινγκ.

Μάλιστα, ήδη υπάρχουν φήμες για τους προπονητές που φέρεται να είναι στο μυαλό των υπευθύνων της Φενέρ για να καλύψουν το κενό. Τα πρώτα ονόματα είναι αυτά των Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Αντρέα Τρινκιέρι που και οι δύο είναι ελεύθεροι.

