Στον… πάγο η αποχή των διαιτητών - Επανεκκίνηση στο πρωτάθλημα το σαββατοκύριακο

Μετά από ψηφοφορία, οι διαιτητές αποφάσισαν να σταματήσουν την αποχή και να επιστρέψουν στους ορισμούς, κάτι που σημαίνει πως θα έχουμε κανονικά πρωτάθλημα το σαββατοκύριακο

Επανεκκίνηση στη Super League το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, μετά από ψηφοφορία που έλαβε χώρα ανάμεσα στους διαιτητές και τους βοηθούς, αποφασίστηκε με πλειοψηφία η άρση της αποχής και η επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Κάπως έτσι, η ΚΕΔ/ΕΠΟ πλέον αναμένεται να προβεί στους ορισμούς των διαιτητών για τη 14η αγωνιστική, η οποία και διεξάγεται σε τρεις δόσεις (16-17-18/12).

Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο, όταν και θα διεξαχθεί το Κηφισιά-ΠΑΣ Γιάννινα (17:30). Την Κυριακή το πρόγραμμα αρχίζει με το Άρης-ΟΦΗ στις 15:00 και ακολουθούν τα Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ (17:30), Λαμία-Βόλος (19:30) και Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (20:30). Τη Δευτέρα θα γίνουν τα Παναιτωλικός-ΑΕΚ (17:00) και Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός (18:00).

