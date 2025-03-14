Η αγωνία κορυφώνεται στα play off της Super League 2 - Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαρτίου στον ΣΚΑΪ

Η αγωνία κορυφώνεται στα play off της Super League 2. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 15.00, στον Α’ Όμιλο, ο ΗΡΑΚΛΗΣ υποδέχεται τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που δεν έχει περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Και την Κυριακή 16 Μαρτίου στις 11.45, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ αντιμετωπίζει την ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά που τη χωρίζει από την πρωτοπόρο του Β’ Ομίλου, ΚΗΦΙΣΙΑ. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΣ - ΟΣΕΡ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. – ΠΑΟΚ Β’ 13.00 MONOBALA.GR ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ 13.00 MONOBALA.GR Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΑΕΛ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 15.00 MONOBALA.GR ΑΝΖΕΡ – ΜΟΝΑΚΟ 20.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ. – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 11.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ 11.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ASTERAS Β’ AKTOR 15.00 MONOBALA.GR ΑΕΚ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 15.00 MONOBALA.GR ΛΥΩΝ – ΧΑΒΡΗ 16.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΜΑΡΣΕΪΓ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.