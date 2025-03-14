Λογαριασμός
Η αγωνία κορυφώνεται στα play off της Super League 2 - Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαρτίου στον ΣΚΑΪ

Όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr 

Super League 2

Η αγωνία κορυφώνεται στα play off της Super League 2. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 15.00, στον Α’ Όμιλο, ο ΗΡΑΚΛΗΣ υποδέχεται τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που δεν έχει περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Και την Κυριακή 16 Μαρτίου στις 11.45, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ αντιμετωπίζει την ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά που τη χωρίζει από την πρωτοπόρο του Β’ Ομίλου, ΚΗΦΙΣΙΑ. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΝΙΣ - ΟΣΕΡ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. – ΠΑΟΚ Β’

13.00

MONOBALA.GR

ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ

13.00

MONOBALA.GR

Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΑΕΛ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

15.00

MONOBALA.GR

ΑΝΖΕΡ – ΜΟΝΑΚΟ

20.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ. – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

11.45

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

11.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ASTERAS Β’ AKTOR

15.00

MONOBALA.GR

ΑΕΚ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

15.00

MONOBALA.GR

ΛΥΩΝ – ΧΑΒΡΗ

16.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΜΑΡΣΕΪΓ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

TAGS: SkaitvGR Superleague 2
