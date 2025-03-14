Η αγωνία κορυφώνεται στα play off της Super League 2 - Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Μαρτίου στον ΣΚΑΪ

Η αγωνία κορυφώνεται στα play off της Super League 2. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 15 Μαρτίου στις 15.00, στον Α’ Όμιλο, ο ΗΡΑΚΛΗΣ υποδέχεται τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που δεν έχει περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.
Και την Κυριακή 16 Μαρτίου στις 11.45, η ΚΑΛΑΜΑΤΑ αντιμετωπίζει την ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά που τη χωρίζει από την πρωτοπόρο του Β’ Ομίλου, ΚΗΦΙΣΙΑ. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσύλλας.
Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
|
ΝΙΣ - ΟΣΕΡ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. – ΠΑΟΚ Β’
|
13.00
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ
|
13.00
|
Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΑΕΛ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
15.00
|
ΑΝΖΕΡ – ΜΟΝΑΚΟ
|
20.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
|
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ. – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
|
11.45
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ
|
11.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ASTERAS Β’ AKTOR
|
15.00
|
ΑΕΚ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
|
15.00
|
ΛΥΩΝ – ΧΑΒΡΗ
|
16.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΜΑΡΣΕΪΓ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
Δείτε το trailer:
