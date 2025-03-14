«Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον ΠΑΣ Γιάννινα από τη ΔΕΑΒ

Με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο ΠΑΣ Γιάννινα από τη ΔΕΑΒ.



Η ομάδα των Ιωαννίνων θα δώσει δύο παιχνίδια στο γήπεδο της χωρίς την παρουσία θεατών καθώς στην αναμέτρηση του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΛ στις 09/03 φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας προχώρησαν σε ρίψη δύο μπουκαλιών με νερό προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την επτάλεπτη διακοπή του αγώνα από τους διαιτητές.

Όπως αναφέρει η ΔΕΑΒ ο ΠΑΣ ήταν υπότροπος καθώς του είχε επιβληθεί νωρίτερα στη σεζόν ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων ύστερα από παρόμοια παράβαση.



Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:



Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:



Αφού έλαβε υπόψη της



α) την έκθεση συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων,

β) τις αναφορές συμβάντων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων,

γ) το φύλλο αγώνα της Super League 2,

δ) την έκθεση παρατηρητή της Super League 2,

ε) την απόφαση απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΑΕΛ, του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από τα οποία προκύπτουν ότι κατά την αγώνα ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΠΑΕ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, στις 09/03/2025 στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της SUPER LEAGUE 2 (play offs), αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 και πιο συγκεκριμένα στο 46ο λεπτό αυτής, άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας από τις κερκίδες «2-3» στις οποίες εκάθηντο, έρριψαν δύο (2) μπουκάλια με νερό προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την επτάλεπτη διακοπή του αγώνα από τους διαιτητές, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 13/2025 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής δύο (2) αθλητικών συναντήσεων, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει (λόγω υποτροπής), καθόσον η συγκεκριμένη ΠΑΕ έχει ήδη τιμωρηθεί με την υπ’ αριθμόν 26/2024 Πράξη της ΔΕΑΒ, με την διοικητική κύρωση διεξαγωγής μίας (1) αγωνιστικής αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών, για αντίστοιχου περιεχομένου παράβαση του άρθρου 10, παρ.1 του ν.5085/2024, κατά την ποδοσφαιρική συνάντηση με τον ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ, στις 08/09/2024, στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας, για την διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος της ΕΠΟ, αγωνιστικής περίοδο 2024-2025.

