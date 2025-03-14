Ελλάδα-Σκωτία: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια

Η ανακοίνωση



Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα play-off της Εθνικής Ομάδας απέναντι στη Σκωτία στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" (20 Μαρτίου, 21:45), στον οποίο οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα ανόδου στην League A του Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής.

Ύστερα από δύο διαδοχικά sold out με την Ιρλανδία και την Αγγλία, οι φίλες και οι φίλοι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έχουν ακόμη μια ευκαιρία για να επιβεβαιώσουν τη σαφή επανασύνδεσή τους με την Εθνική σε μια βραδιά γεμάτη παλμό και ενθουσιασμό.



Η ΕΠΟ δεν αλλάζει την τιμολογιακή πολιτική της, εκχωρώντας σε όλους το δικαίωμα υποστήριξης της ομάδας όλων των Ελλήνων. Η διατίμηση των εισιτηρίων διατηρείται σε πολύ προσιτά επίπεδα σε σχέση με την τρέχουσα αγορά, ενώ σε επιλεγμένες θύρες παρέχεται έκπτωση 50% για παιδιά γεννημένα από 1.1.2010. Για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, η είσοδος είναι δωρεάν και το εισιτήριο του συνοδού κοστίζει 5€.



Μη χάσετε την ευκαιρία να εξασφαλίσετε τη θέση σας και να ζήσετε την καθηλωτική ατμόσφαιρα σε μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, χάρη στη δική σας δυνατή φωνή και αθρόα συμμετοχή!



Για αγορά εισιτηρίου πατήστε ΕΔΩ.

*Υπενθυμίζεται ότι στους αγώνες της Εθνικής δεν χρησιμοποιείται η εφαρμογή του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο.

