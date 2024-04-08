Λογαριασμός
Απέρριψε το ενδεχόμενο να αναλάβει τον Άγιαξ ο Πότερ

Ο Άγιαξ εισέπραξε το «όχι» του Γκρέιαμ Πότερ για να αναλάβει τον πάγκο των Ολλανδών, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί του.  

Γκρέιαμ Πότερ

Ο Άγιαξ έχει περάσει δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η πιο κακή, πιθανότατα, να ήταν η χτεσινή (07/04), στην οποία γνώρισε τον διασυρμό με 6-0 από τη Φέγενορντ.

Το μέλλον του Τζον φαν'τ Σχιπ είναι αβέβαιο και πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο του Αίαντα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι, οι Ολλανδοί κοιτάζουν διάφορες περιπτώσεις προπονητών και μια εξ αυτών είναι του Γκρέιαμ Πότερ.

Παρόλα αυτά η απάντηση που εισέπραξε από τον Άγιαξ είναι αρνητική. Σύμφωνα με το SkySports, ο Άγγλος τεχνικός απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ολλανδική ομάδα, που είχε ήρθε σε επικοινωνία μαζί του το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: sport-fm.gr

