Απέρριψε το ενδεχόμενο να αναλάβει τον Άγιαξ ο Πότερ

Ο Άγιαξ έχει περάσει δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η πιο κακή, πιθανότατα, να ήταν η χτεσινή (07/04), στην οποία γνώρισε τον διασυρμό με 6-0 από τη Φέγενορντ.

Το μέλλον του Τζον φαν'τ Σχιπ είναι αβέβαιο και πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο του Αίαντα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έτσι, οι Ολλανδοί κοιτάζουν διάφορες περιπτώσεις προπονητών και μια εξ αυτών είναι του Γκρέιαμ Πότερ.

Παρόλα αυτά η απάντηση που εισέπραξε από τον Άγιαξ είναι αρνητική. Σύμφωνα με το SkySports, ο Άγγλος τεχνικός απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ολλανδική ομάδα, που είχε ήρθε σε επικοινωνία μαζί του το τελευταίο διάστημα.

🚨 - JUST IN: Graham Potter has turned down the chance to become the next Ajax manager after the Dutch club held talks with him. [@SkySports] pic.twitter.com/LmpGWVYun5 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 8, 2024

