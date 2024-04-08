Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια ΑΕΚτζήδων πιλοτών για το διπλό στο Βικελίδης

Χάρη σ’ εκπληκτικό πλασέ του Αντρατζ Σπόραρ στο 62′ και αυτογκόλ του Μπράμπετς στο 92′, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 και διατήρησε τις ελπίδες του για κατάκτηση του τίτλου.

Στο αεροπλάνο της επιστροφής από την Θεσσαλονίκη οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς οι πιλότοι πήραν το μικρόφωνο και μοίρασαν συγχαρητήρια παρα τα κιτρινόμαυρα αισθήματα τους και δηλώσαν ότι είναι πολύ χαρούμενοι διότι φέτος βλέπουν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα.

