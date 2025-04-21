Προσγειώθηκαν στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα «χρυσά» κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών μια ημέρα μετά την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου και της πρώτης θέσης στο World Cup της Κίνας, γράφοντας έτσι άλλη μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Ελληνικής Υδατοσφαίρισης.

Κατά την άφιξή τους οι πρωταθλήτριες του Χάρη Παυλίδη έγιναν δεκτές από πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλους, οι οποίοι τις χάρισαν το πιο θερμό τους χειροκρότημα, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος προσέφερε σε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής από μια ανθοδέσμη.

Ελ. Πλευρίτου: Επόμενος στόχος η Σιγκαπούρη

Μετά τις αναμνηστικές φωτογραφίες, κρατώντας και το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια, η αρχηγός της ομάδας Ελευθερία Πλευρίτου προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Είμαστε πανευτυχείς, είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμασταν πολλά χρόνια. Τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο πήραμε μετάλλιο το 2012 που ήταν η πρώτη μου διοργάνωση, οπότε είναι πολλά χρόνια η διαφορά. Τώρα είναι το χρυσό, φυσικά είναι διαφορετικό, το λέω και ανατριχιάζω. Τώρα είμαστε αρκετά κουρασμένες, μπορεί να μη φαίνεται, αλλά θέλουμε σε κάθε τουρνουά να προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο μεγάλος στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, οπότε αναμένουμε το καλοκαίρι για τη Σιγκαπούρη».

Απαντώντας για τις δυσκολίες της προετοιμασίας, ανέφερε ότι όλες οι κοπέλες είναι σε συλλόγους που έχουν ήδη αγώνες. «Η προετοιμασία στην Αλεξανδρούπολη και αργότερα ήταν πολύ δύσκολη, γιατί δεν υπήρχε χρόνος. Προσπαθήσαμε όμως κι εμείς να αποδείξουμε κάποια πράγματα».

«Το κύπελλο στο αεροπλάνο το είχαν πάρει οι αεροσυνοδοί, γιατί δεν χωρούσε, ήταν πολύ βαρύ», κατέληξε μιλώντας με χιουμοριστική διάθεση.

Χ. Σιούτη: Μόλις ακούσαμε το σφύριγμα της λήξης, προσωπικά ανατρίχιασα

«Είναι μια νέα αρχή για εμάς, ένας νέος ολυμπιακός κύκλος, όπου στοχεύουμε ψηλά», δήλωσε από την πλευρά της στην κάμερα του ΣΚΑΪ η Χριστίνα Σιούτη, ενώ σημείωσε πως «μας πήρε λίγη ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι ήμασταν οι νικήτριες».

«Μόλις ακούσαμε το τελευταίο σφύριγμα, εγώ προσωπικά ανατρίχιασα. Ήταν κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί και είναι πολύ όμορφο το συναίσθημα» συμπλήρωσε.

Σ. Τορνάρου: Αργήσαμε να το συνειδητοποιήσουμε

«Είμαστε όλες πολύ χαρούμενες για αυτήν τη νέα αρχή με την Εθνική ομάδα μετά την ανανέωση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήταν το καλοκαίρι. Τα συναισθήματά μας αυτά ήταν πιο πολύ: πάθος, χαρά», τόνισε και η Σοφία Τορνάρου.

«Όντως αργήσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί δεν έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο ούτε σε εμάς που είμαστε μικρότερες, ούτε στην Εθνική Ομάδα. Όπως πάντα, θέτουμε νέο στόχο τη φορά, πάμε βήμα βήμα. Επόμενος στόχος είναι η Σιγκαπούρη».

Πηγή: skai.gr

