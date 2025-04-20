Έμαθε αντίπαλο στο Madrid Open η Σάκκαρη

Την αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του τουρνουά Madrid Open που ξεκινάει τις επόμενες ημέρες έμαθε η Μαρία Σάκκαρη.



Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια (νο. 82 της παγκόσμιας κατάταξης) θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σινγιού Γουάνγκ (No.41), την Τρίτη (22/04) ή την Τετάρτη (23/04).

Αν προκριθεί, η Σάκκαρη θα παίξει στον 2ο γύρο με τη Μάγκντα Λινέτ, Νο.29 του ταμπλό, ενώ στον 3ο γύρο διασταυρώνεται με την Ζασμίν Παολίνι, Νο.6 του ταμπλό, και στον 4ο γύρο με την Έλενα Ριμπάκινα, έχοντας μπροστά της μία πολύ δύσκολη διαδρομή.



Η Ελληνίδα τενίστρια είχε αντιμετωπίσει άλλη μία φορά τη Γουάνγκ, τον Οκτώβριο του 2023 στο Πεκίνο, και την είχε κερδίσει με 2-1 σετ.



