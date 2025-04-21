Λογαριασμός
Στην τριάδα των υποψηφίων για MVP ο Αντετοκούνμπο - Οι φιναλίστ για όλα τα βραβεία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υποψήφιος για το βραβείο του MVP. Δείτε τους τρεις υποψηφίους για κάθε βραβείο της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ

NBA

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους τρεις πρώτους για τα βραβεία της κανονικής περιόδου. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διεκδικεί το βραβείο του MVP μαζί με τον Σέι Γκίλτζους Αλεξάντερ των Θάντερ και τον Νίκολα Γιόκιτς των Νάγκετς. Ο σούπερ σταρ των Μπακς είχε κερδίσει τον τίτλο του πολυτιμότερου το 2019 και το 2020.

Οι εκτιμήσεις, πάντως, φέρνουν τον Greek Freak τρίτο σε ψήφους, με το βραβείο του πολυτιμότερου να παίζεται ανάμεσα στον Σέρβο σέντερ που το έχει κερδίσει τρεις φορές και τον Καναδό γκαρντ που διεκδικεί το πρώτο του MVP.

Το βραβείο για τον καλύτερο ρούκι της σεζόν διεκδικούν οι Στεφόν Καστλ (Σπερς), Ζακαρί Ρισασέ (Χοκς) και Τζέιλεν Γουέλς (Γκρίζλις).

Κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς θα αναδειχθεί ένας εκ των Ντάισον Ντάνιελς (Χοκς), Ντρέιμοντ Γκριν (Γουόριορς) και Έβαν Μόμπλεϊ (Καβαλίερς).

Το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη θα καταλήξει σε έναν εκ των Κέιν Κάνιγχαμ (Πίστονς), Ντάισον Ντάνιελς (Χοκς) και Ίβιτσα Ζούμπατς (Κλίπερς).

Καλύτερος έκτος παίκτης θα είναι ένας από τους Μαλίκ Μπίσλεϊ (Πίστονς), Τάι Τζερόμ (Καβαλίερς) και Πέιτον Πρίτσαρντ (Σέλτικς).

Πιο clutch παίκτης θα βγει ένας εκ των Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς), Άντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς) και Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς).

Τέλος, προπονητής της χρονιάς θα βγει ένας από τους Κρις Άτκινσον (Καβαλίερς), Τζέι Μπι Μπίκερσταφ (Πίστονς) και Ίμε Ουντόκα (Ρόκετς).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο
