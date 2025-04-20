Η σκληρή πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης: Αποδοκιμάστηκε ο τιμωρημένος Εμπαπέ στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 32η αγωνιστική της La Liga, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι τιμωρημένος και να παρακολουθεί την αναμέτρηση από τις κερκίδες, λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε κόντρα στην Εσπανιόλ.



Το κοινό της «βασίλισσας» δεν θεωρείται αδίκως το πιο απαιτητικό στον πλανήτη και αυτό αρχίζει να μαθαίνει σιγά σιγά και Γάλλος σούπερ σταρ. Ακόμη φαίνεται πως οι φίλοι της Ρεάλ δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τον σοκαριστικό αποκλεισμό από την Άρσεναλ στα προημιτελικά του Champions League, με συνολικό σκορ 5-1.

Κάποια στιγμή στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου εμφανίστηκε που τον τράβαγε η κάμερα του γηπέδου. Τότε μία μερίδα οπαδών της Ρεάλ εξέφρασαν έντονα τα παράπονα του για τον αποκλεισμό από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι φίλοι της Ρεάλ δεν συγχωρούν, ακόμη και αν απέναντι τους είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ.

🚨 The official broadcast showed Kylian Mbappé's face on the screen. Some of the fans at the Bernabéu started to whistle. pic.twitter.com/vhGXPwVcaJ — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 20, 2025

