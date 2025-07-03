Γκέιμπριελ: «Σε ευχαριστούμε για το πάθος και την αφοσίωσή σου»

Την αποχώρηση ενός ακόμη ψηλού, μετά τον Τίμπορ Πλάις, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.



Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έκαναν γνωστή την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Γουένιεν Γκέιμπριελ, τον οποίο ευχαρίστησαν για την προσφορά του. «Ευχαριστούμε που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον», έγραψε συγκεκριμένα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.