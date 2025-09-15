H Eθνική ομάδα κατάφερε να ανέβει ξανά σε βάθρο μετά από 16 χρόνια, αφού επικράτησε με σκορ 92-89 της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Τόσο οι παίκτες της «γαλανόλευκης», όσο και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, πανηγύρισαν με την ψυχή τους τη μεγάλη επιστροφή στα μετάλλια, ενώ τρομερές αντιδράσεις είχαν στη «Riga Arena» και οι... Legends, Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης και Κώστας Τσαρτσαρής που παρακολούθησαν το ματς από τα court seats.

Ωστόσο, τα δικά του συγχαρητήρια έδωσε και ο σπουδαίος Νίκος Γκάλης. Ο κατά πολλούς κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής, με ανάρτησή του στα social media, συνεχάρη την Ελλάδα για το μετάλλιο χαρακτηρίζοντας την ξανά ως «επίσημη αγαπημένη».

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη:

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα για την κατάκτηση του Χάλκινου Μεταλλίου - Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»

