Έκανε τα εύκολα δύσκολα με ΟΦΗ, αλλά πέτυχε το 3/3 ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη φωτιά απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά συνέχισε απόλυτος μετά από τρία ματς στη Stoiximan Super League! O «δικέφαλος» ήταν κυρίαρχος στο πρώτο μέρος στην ουδέτερη Λεωφόρο, βρήκε δυο γρήγορα τέρματα με Οζντόεφ και Πέλκα, έχασε πέναλτι με τον Ζίβκοβιτς και παρότι είδε τους Κρητικούς να μειώνουν με γκολάρα του Νους, επικράτησε 2-1 και έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα!

Μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για τον ΟΦΗ που άγγιξε σε δυο περιπτώσεις την ισοφάριση, έδωσε το σύνθημα της ανατροπής ο Χριστογεώργος αποκρούοντας πέναλτι του Ζίβκοβιτς, ακυρωθέν γκολ στο 13' για τους Κρητικούς, μετά από τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Με τον τρόπο αυτόν ο ΠΑΟΚ πέτυχε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα ματς και περιμένει την επόμενη αγωνιστική τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, την στιγμή που ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Στο «μυαλό» των κόουτς:

Για τον γηπεδούχο ΟΦΗ λοιπόν στην εστία ήταν ο Χριστογεώργος. Η τετράδα της άμυνας απαρτιζόταν από τους Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη. Στο κέντρο οι δυο χαφ ήταν οι Καραχάλιος και Ανδρούτσος, ενώ την τριάδα πίσω από τον Θεοδοσουλάκη αποτελούσαν οι τους Νους, Φούντας και Σενγκέλια.

Για τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τετράδα άμυνας με Κένι, Μιχαηλίδη, Λόβρεν, Μπάμπα. Οζντόεφ και Μεϊτέ οι δυο χαφ, Ζίβκοβιτς δεξιά, Τάισον αριστερά, Πέλκας στο «10» και Γιακουμάκης στην κορυφή.

Το ματς:

Ισορροπημένο ξεκίνημα στο ματς της Λεωφόρου, με τον ΠΑΟΚ ελαφρώς καλύτερο και πιο συνειδητοποιημένο, να κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα. Η ομάδα του Λουτσέσκου, προσπαθούσε να επιτεθεί μαζικά από νωρίς προκειμένου να βρει ένα γρήγορο γκολ, την στιγμή που ο ΟΦΗ με κλασσική «συνταγή», Ράσταβατς, επιχειρούσε στο τρανζίσιον να απειλήσει.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο έκτο λεπτό και ήταν για τους Κρητικούς. Η φάση ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Νους, να περνά στον άξονα για τον Ανδρούτσο, αυτός αμέσως έπαιξε για τον Σενγκέλια που έκανε δυνατό σουτ, με τον Παβλένκα να αντιδρά σωστά και να αποκρούει.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση και πιο... ουσιαστική. Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών στο ματς η μπάλα πήγε στα αριστερά στον Οζντόεφ, αυτός επιχείρησε σέντρα με στόχο τον Γιακουμάκη στην περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε από όλους έκανε γκελ στο χορτάρι, εξουδετερώνοντας τον Χριστογεώργο και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα ο ΟΦΗ κατάφερε να βρει δίχτυα με τον Κρίζμανιτς, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε, αφού ο Μπόρχα Γκονθάλεθ που θα πιστωνόταν την ασίστ, ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης, κάτι το οποίο αποδείχθηκε και από το ριπλέι του ημιαυτόματου οφσάιντ.

Στο 22' λίγο έλειψε η ισοφάριση να έρθει με εκπληκτικό τρόπο, όταν ο Νους πήρε την μπάλα μετά από πλάγιο, κοντρόλαρε εκπληκτικά, συνέκλινε και την έφερε στο δεξί, εξαπολύοντας ένα τρομερό σουτ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και έφυγε λίγο άουτ.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να κάνει το παιχνίδι του και προσπαθούσε παράλληλα να «καταστρέψει» το build up του ΟΦΗ και το κατάφερε με απόλυτη επιτυχία στο 24' όταν ο Πέλκας έκλεψε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, την κουβάλησε για λίγα μέτρα και την κατάλληλη στιγμή πλάσαρε ιδανικά για το 0-2.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον ΠΑΟΚ απόλυτο κυρίαρχο στο χορτάρι και τον ΟΦΗ να αναζητά λύσεις, τις οποίες δεν έβρισκε. Στο 37' η ομάδα του Λουτσέσκου άγγιξε το 3-0. Ωραία κίνηση και σέντρα του Οζντόεφ στο δεύτερο δοκάρι για τον Τάισον, αυτός πλάσαρε, αλλά η μπάλα βρήκε στον Γιακουμάκη και έφυγε άουτ με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπάρχον σκορ.

Με μια αλλαγή από πλευράς ΟΦΗ άρχισε το δεύτερο μέρος, με τον Ράσταβατς να αποσύρει τον Θεοδοσουλάκη και να ρίχνει στο ματς τον Σαλσίδο. Μετά από τρία λεπτά στο δεύτερο μέρος, ήρθε μια φάση που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες, αφού ο Χριστογεώργος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, καθώς σε έξοδο του «γκρέμισε» τον Γιακουμάκη. Ωστόσο μετά από έλεγχο που έγινε μέσω του ημιαυτόματου οφσάιντ, αποδείχθηκε ότι ο φορ του ΠΑΟΚ την στιγμή που έπαιρνε την μπάλα από τον Πέλκα, ήταν εκτεθειμένος και έτσι ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ παρέμεινε στο ματς.

Η διαφορά της έντασης και του ρυθμού του ματς στο δεύτερο μέρος, ήταν εμφανής συγκριτικά με το πρώτο, αλλά ο ΠΑΟΚ, ανά πάσα στιγμή μπορούσε να φτάσει στην περιοχή του ΟΦΗ, δημιουργώντας πολιορκητικό κλοιό στα καρέ των Κρητικών. Σε μια από αυτές ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Μιχαηλίδη που έκανε το σουτ, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Νους και τον Ευαγγέλου να υποδεικνύει πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σέρβος, ωστόσο ο Χριστογεώργος, μάντεψε σωστά και απέκρουσε στη δεξιά του γωνία, διατηρώντας το 2-0.

Αυτή η επέμβαση, αλλά και η είσοδος Νέιρα, Ρακόνιατς στο ματς, άλλαξε την εικόνα του ΟΦΗ, ο οποίος μετά από μίνι πολιορκία κατάφερε να μπει ξανά στο ματς. Από κόρνερ του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο Νους, με ένα αδιανόητο γυριστό σουτ εν κινήσει στον αέρα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Η ομάδα του Ράσταβατς ανέβασε την απόδοσή της και λίγο έλειψε να φέρει το ματς στα ίσα μετά από τρία λεπτά. Σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη απομάκρυνε ο Λόβρεν, στη συνέχεια ο Νέιρα πήρε την μπάλα και έστρωσε στον Ρακόνιατς, αυτός πίσω στον Μπόρχα που σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο τέλος κυριάρχησαν η ένταση και τα σκληρά μαρκαρίσματα και παρά την προσπάθεια του ΟΦΗ το σκορ δεν άλλαξε με τον ΠΑΟΚ να φεύγει νικητής από την «ουδέτερη» Λεωφόρο.

MVP: Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ήταν ο κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Ο Ρώσος χαφ, έχει κάνει καλή εκκίνηση στη σεζόν και στο ματς της Λεωφόρου, σκόραρε ένα τέρμα, παρότι τυχερό και «γέννησε» τη φάση του 0-2 με την πίεση που άσκησε στους αμυντικούς του ΟΦΗ και που έφερε το κλέψιμο της μπάλας και το γκολ του Πέλκα.

Η «σφυρίχτρα» Κακή διαχείριση από τον Ευαγγέλου στο ματς. Ο Έλληνας ρέφερι, έχανε φάσεις, αργούσε να αντιδράσει όποτε χρειαζόταν, ενώ στις δυο φάσεις που ήταν κομβικές και έπρεπε να πάρει μια απόφαση, κατέφυγε στην βοήθεια της τεχνολογίας.

Οι ενδεκάδες του ματς:

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς, Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης(46΄Σαλτσέδο), Καραχάλιος(68΄Ρακόνιατς), Νους(90+1 Φαϊτάκης), Σενγκέλια(89΄Αποστολάκης), Φούντας(68΄Νέιρα)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Πέλκας(67΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον(89΄Καμαρά), Γιακουμάκης(67΄Τσάλοβ)

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Μπούξμπαουμ, Οικονόμου

4ος: Δρακίδης

VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης

