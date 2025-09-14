Με τον Ντένις Σρέντερ να παίρνει πάνω του την ομάδα στα κρίσιμα δευτερόλεπτα, η Γερμανία νίκησε 88-83 την Τουρκία και ανέβηκε στον θρόνο του Ευρωμπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του τελικού ήρθε με τρίποντο του Όσμαν (3-0), ενώ ο Λάρκιν σκόραρε με λέι απ για το 5-0. Ο Βάγκνερ έβαλε τους πρώτους πόντους της Γερμανίας με βολές, πριν ο Σενγκούν ποστάρει αποτελεσματικά για το 7-2. Ο Όσμαν ευστόχησε ξανά από το ίδιο σημείο, με τον Λάρκιν να βάζει και αυτός τρίποντο για το 13-2. Ο Βάγκνερ έδωσε λύση στη Γερμανία με τρίποντο (13-5), με τον Μπόνγκα να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους για το 13-9. Ο φόργουορντ των Γερμανών έβγαλε φοβερές άμυνες και πέτυχε μεγάλο τρίποντο, φέρνοντας την ομάδα του σε απόσταση βολής (14-12), πριν ο Λο ισοφαρίσει με λέι απ σε 16-16. Ο Τρίσταν Ντα Σίλβα έβαλε μπροστά τη Γερμανία (16-19), με τον Λάρκιν να μειώνει αμέσως με λέι απ σε 18-19. Ο Ντα Σίλβα σκόραρε ξανά με διπλή προσπάθεια (18-21), με τον Βάγκνερ να ευστοχεί σε δύσκολο σουτ για το 19-24. Ο Μπόνα μείωσε με εντυπωσιακό γκολ φάουλ (22-24) λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, η Γερμανία έφτασε μέχρι το +6 με Βάγκνερ και Ντα Σίλβα (22-28), όμως ο Όσμαν πέτυχε ακόμη ένα τρίποντο και ο Λάρκιν ισοφάρισε για την Τουρκία σε 28-28. Ο πολύ θετικός Μπόνα έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του Αταμάν, ενώ ο Βάγκνερ ισοφάρισε αμέσως σε 30-30. Ο Σενγκούν πέτυχε γκολ φάουλ για το νέο προβάδισμα της Τουρκίας (33-32), πριν σκοράρει εκ νέου κοντά στο καλάθι για το 35-32. Ο τρομερός Τρίσταν Ντα Σίλβα ευστόχησε σε τρίποντο (35-35), με τον Σενγκούν να απαντά με πέντε σερί πόντους για το 40-35. Ο Ομπστ μείωσε προσωρινά με δικό του μακρινό σουτ (40-38), όμως Σενγκούν και Όσμαν έγραψαν το 44-38. Μπόνα και Βάγκνερ αντάλλαξαν καλάθια (46-40), διαμορφώνοντας το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Σρέντερ με τον Όσμαν αντάλλαξαν τρίποντα, πριν ο Βάγκνερ βάλει ένα λέι απ για το 49-45. Ο Μπόνγκα έφερε ακόμη πιο κοντά τη Γερμανία μετά από ωραία επίθεση (49-47), πριν ευστοχήσει σε μεγάλο τρίποντο για το 49-50. Ο Ομπστ διεύρυνε λίγο το προβάδισμα της ομάδας του με νέο μακρινό σουτ (51-53), πριν ο Όσμαν ισοφαρίσει με δύο βολές σε 53-53. Ο Σρέντερ πήγε στο καλάθι και σκόραρε μπροστά στον Μπόνα (53-55), με τον Σενγκούν να κερδίζει βολές και να ισοφαρίζει σε 55-55. Ο Τούρκος ψηλός πέτυχε γκολ φάουλ (58-55), με τον Όσμαν να ευστοχεί σε ακόμη ένα τρίποντο για το 61-55. Ο Ντα Σίλβα έδωσε ανάσα στη Γερμανία με δύσκολο μακρινό σουτ (63-60), με τον Τίμαν να πετυχαίνει πέντε σερί πόντους για το 63-65. Ο Μπόνα απάντησε με ένα αντίστοιχο σερί (67-65), με το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει 67-66 με μία βολή του Σρέντερ.

Η Τουρκία μπήκε δυνατά στην τελευταία περίοδο, με τον Σενγκούν να σκοράρει χουκ (69-66) και τον Όσμαν να βάζει κι άλλο τρίποντο για το 72-66. Ο Μπόνγκα έδωσε τη λύση στη Γερμανία με δικό του σουτ από τα 6,75μ., με τον Τίμαν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 72-71. Ο Λάρκιν δημιούργησε δύο εύκολα καλάθια στους Σενγκούν και Οσμάνι (76-71), με τον Ομπστ να δίνει λύσει στη Γερμανία με μεγάλο τρίποντο (76-74). Ο απίθανος Μπόνγκα έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ (76-77), όμως ο Σιπάχι του απάντησε και έγραψε το 79-77. Ο Μπόνγκα κάρφωσε εντυπωσιακά στο τουρκικό καλάθι (79-79), με τον Λάρκιν να βάζει δύο βολές και τον Τάις τρίποντο για το 81-82. Ο έμπειρος γκαρντ έβαλε ξανά μπροστά την Τουρκία (83-82), όμως ο Σρέντερ με συνεχόμενα καλάθια έγραψε το 83-86. Ο Σενγκούν αστόχησε σε τρίποντο, ο Σρέντερ έβαλε τις βολές του και η Γερμανία πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

